快訊

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

吳怡霈七夕宣布成為人妻！嫁愛情長跑13年日本男友𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚

「好聲音」副導被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賊戴帽戴手套爬暗巷行竊 警過濾行徑盯上他還槓上開花

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

康姓男子曾涉毒品竊盜案，日前又因缺錢花用，到台北市大同區入室行竊，得手千元現金及飾品一批，轄區警方獲報追查，除將康男查緝到案，還意外搜毒品吸食器及殘渣袋，詢後依違反毒品危害防制條例、竊盜罪嫌送辦。

警方調查，大同分局民族路派出所7月29日上午獲報，民眾住家於當天凌晨遭人侵入，屋中現金3500元及一批價值約1萬5000元的飾品不翼而飛。

員警獲報展開調查，調閱周邊監視器畫面並沿途搜尋，鎖定一名身形消瘦的男子，案發期間出入民宅旁防火巷，其配戴橡膠止滑手套，異於常人，且形跡可疑，在巷內有向上攀爬動作，離開時不斷將物品塞入口袋，研判涉有重嫌。

員警鎖定該男是家住新北市蘆洲區的44歲康姓男子，8月7日中午時分由副所長許家祥率隊持票上門搜索，當場查獲康男，找到其做案時穿戴的衣物、手套、鞋子、鴨舌帽等，另意外搜出康男自行用「冰霸杯」製作的大型毒品吸食器，及毒品安非他命殘渣袋。

據悉，康男無業、獨居，曾涉犯多起毒品、竊盜案；當天他見警方上門，對犯行坦承不諱，稱現金已花完，飾品則是覺得沒什麼價值，隨意丟掉了，也坦承吸食毒品等。

警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌，將康男分別移送新北地檢署、士林地檢署偵辦，持續追查毒品來源；同時呼籲有心人士切勿心存僥倖、以身試法，若有不法，警方定將究辦。

警詢後依違反毒品危害防制條例、竊盜罪嫌將康男送辦。記者李隆揆／翻攝
警詢後依違反毒品危害防制條例、竊盜罪嫌將康男送辦。記者李隆揆／翻攝
警方意外搜出康男自行用「冰霸杯」製作的大型毒品吸食器，及毒品安非他命殘渣袋。記者李隆揆／翻攝
警方意外搜出康男自行用「冰霸杯」製作的大型毒品吸食器，及毒品安非他命殘渣袋。記者李隆揆／翻攝

毒品 竊盜

延伸閱讀

影／高雄男闖紅燈遇警攔查 一彎腰1根針頭露餡

影／台南男子深夜行竊工地鋼條 遭警追捕壓制法辦

暗語「叫飲料」藏玄機 警從毒蟲對話溯源逮「小蜜蜂」

21年犯8起侵入住宅性侵案 法院以「無法控制獸慾」形容他

相關新聞

惡劣！渣男不滿女友分手 竟砸店還恐嚇要收保護費

曾姓男子不滿女友和他分手，涉嫌毀損她冷飲店內設備，還恐嚇不得報警，威脅索取每月3萬元保護費未成。台南地院法官依曾觸犯毀損...

賊戴帽戴手套爬暗巷行竊 警過濾行徑盯上他還槓上開花

康姓男子曾涉毒品、竊盜案，日前又因缺錢花用，到台北市大同區入室行竊，得手千元現金及飾品一批，轄區警方獲報追查，除將康男查...

汐止大同路山區警破獲天九牌賭場 鐵皮屋內竟有百萬現金

新北市汐止區大同路1棟鐵皮屋，因有不明人士進出疑似聚賭，汐止警方獲報前往查緝，當場查獲45歲陳姓賭場負責人、22歲李姓荷...

影／高雄男闖紅燈遇警攔查 一彎腰1根針頭露餡

高雄劉姓男子深夜騎車飛速闖紅燈，遇巡邏員警攔車盤查，他一緊張，口袋的東西掉出來，彎腰要撿東西，卻露出腰際的1根注射針筒，...

抓到了！展寬貴金屬三重店搶匪落網 15萬元金飾沒找到

今天下午持刀搶奪展寬貴金屬的新北市三重店，得手價值15萬元金項鍊5條、金戒指3只、金手鍊1條的43歲王姓嫌犯，犯案後逃逸...

瑞芳副分局長一早上山督勤失聯 傍晚被發現沉入潭底死亡

新北市瑞芳警分局簡姓副分局長休假結束，今早回分局途中先到平溪分駐所督勤，離開後未回分局。警方下午查出他的手機通聯最後地點，上午7點多在平溪望古坑一帶，4點半多在望古瀑布旁步道看到他的一隻鞋子，研...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦