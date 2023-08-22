賊戴帽戴手套爬暗巷行竊 警過濾行徑盯上他還槓上開花

康姓男子曾涉毒品、竊盜案，日前又因缺錢花用，到台北市大同區入室行竊，得手千元現金及飾品一批，轄區警方獲報追查，除將康男查緝到案，還意外搜毒品吸食器及殘渣袋，詢後依違反毒品危害防制條例、竊盜罪嫌送辦。

警方調查，大同分局民族路派出所7月29日上午獲報，民眾住家於當天凌晨遭人侵入，屋中現金3500元及一批價值約1萬5000元的飾品不翼而飛。

員警獲報展開調查，調閱周邊監視器畫面並沿途搜尋，鎖定一名身形消瘦的男子，案發期間出入民宅旁防火巷，其配戴橡膠止滑手套，異於常人，且形跡可疑，在巷內有向上攀爬動作，離開時不斷將物品塞入口袋，研判涉有重嫌。

員警鎖定該男是家住新北市蘆洲區的44歲康姓男子，8月7日中午時分由副所長許家祥率隊持票上門搜索，當場查獲康男，找到其做案時穿戴的衣物、手套、鞋子、鴨舌帽等，另意外搜出康男自行用「冰霸杯」製作的大型毒品吸食器，及毒品安非他命殘渣袋。

據悉，康男無業、獨居，曾涉犯多起毒品、竊盜案；當天他見警方上門，對犯行坦承不諱，稱現金已花完，飾品則是覺得沒什麼價值，隨意丟掉了，也坦承吸食毒品等。