汐止大同路山區警破獲天九牌賭場 鐵皮屋內竟有百萬現金

新北市汐止區大同路1棟鐵皮屋，因有不明人士進出疑似聚賭，汐止警方獲報前往查緝，當場查獲45歲陳姓賭場負責人、22歲李姓荷官及14名賭客，並查扣天九牌、骰子，抽頭金、賭資共1百萬餘元。警方詢後將陳男及李男依賭博罪移送法辦，14名賭客則依社維法裁罰。另外李男持有K他命部分則依毒品罪嫌送辦。

據了解，汐止分局社后派出所接獲通報，大同路一段515巷山區1棟違建鐵皮屋有不特定人士進出，警方懷疑有人聚賭，18日凌晨2時許前往查緝，果然見到該鐵皮屋前有多輛轎車，屋內喧嘩不已。警方隨即攻堅進入查緝，發現賭場桌上擺放1百多萬現金，還有2萬多元抽頭金，當場逮捕陳姓負責人及李姓荷官等2人及14名賭客，立即將16人帶回警局。