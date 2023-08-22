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汐止大同路山區警破獲天九牌賭場 鐵皮屋內竟有百萬現金
新北市汐止區大同路1棟鐵皮屋，因有不明人士進出疑似聚賭，汐止警方獲報前往查緝，當場查獲45歲陳姓賭場負責人、22歲李姓荷官及14名賭客，並查扣天九牌、骰子，抽頭金、賭資共1百萬餘元。警方詢後將陳男及李男依賭博罪移送法辦，14名賭客則依社維法裁罰。另外李男持有K他命部分則依毒品罪嫌送辦。
據了解，汐止分局社后派出所接獲通報，大同路一段515巷山區1棟違建鐵皮屋有不特定人士進出，警方懷疑有人聚賭，18日凌晨2時許前往查緝，果然見到該鐵皮屋前有多輛轎車，屋內喧嘩不已。警方隨即攻堅進入查緝，發現賭場桌上擺放1百多萬現金，還有2萬多元抽頭金，當場逮捕陳姓負責人及李姓荷官等2人及14名賭客，立即將16人帶回警局。
負責人陳男供稱，賭場才第一天開張就被警方查獲，警方詢後將陳男、李男依賭博罪嫌移送法辦，李男因持有K他命，另被依毒品罪嫌送辦，14名賭客則依社維法裁罰。至於這棟違建鐵皮屋竟出租作為賭場，警方也通報新北市公安聯合稽查小組前來認定並拆除。
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