影／高雄男闖紅燈遇警攔查 一彎腰1根針頭露餡
高雄劉姓男子深夜騎車飛速闖紅燈，遇巡邏員警攔車盤查，他一緊張，口袋的東西掉出來，彎腰要撿東西，卻露出腰際的1根注射針筒，只好俯首承認涉嫌施打毒品。
據了解，昨天凌晨1時許，劉姓男子（46歲）騎機車經過高雄市鳳山區經武路，在經武路與力行路口闖紅燈，鳳山警分局文山派出所員警才上前攔查。
員警盤查劉的身分要開罰單，發現他雙手一直插口袋起疑，要他拿出口袋的東西，他掏出口袋東西還直稱「沒什麼違禁品啦」，不料，東西掉下來，他彎腰要撿東西，員警卻發現他腰際皮帶間露出1根針頭。
員警拿手電筒開燈一照，拿出針筒，發現是使用過的針筒，問劉緣由，他才承認涉嫌施打毒品，警方立即逮捕他，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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