影／高雄男闖紅燈遇警攔查 一彎腰1根針頭露餡

新北市瑞芳警分局簡姓副分局長休假結束，今早回分局途中先到平溪分駐所督勤，離開後未回分局。警方下午查出他的手機通聯最後地點，上午7點多在平溪望古坑一帶，4點半多在望古瀑布旁步道看到他的一隻鞋子，研...

2023-08-21 19:45