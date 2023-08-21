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海巡「巡護九號」平安返航 取10桶海水揭航程神祕任務

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

海巡署艦隊分署「巡護九號」完成中西太平洋公海漁業巡護任務，本月14日返抵高雄港，此次航程「巡護九號」背負神祕任務，沿途蒐集5的定點海水監測海洋輻射汙染，這批樣本將作為日本排放福島核廢水前的重要監測資料依據。

日本預計今年將福島含氚核廢水（即ALPS處理水）排放入海，根據原能會模擬資料，小部分核廢水最快1年後會影響台灣，最大濃度約4年後抵達台灣附近海域。

此次「巡護九號」的遠洋漁業巡護任務，從6月16日自高雄港啟航，前往中西太平洋水域巡弋，登檢遠洋作業漁船20艘，無線電慰問6艘，曾在帛琉馬拉卡港整補及交流，60天航程共衡型1萬6000公里，8月14日平安返抵高雄港。

除了慰問我國籍漁船外，其實巡護途中，「巡護九號」還身背海水蒐集的神祕任務，在航程沿途的五個定點蒐集海水，將作為日本排放ALPS處理水前、後的研究資料。

海委會主委管碧玲今天在臉書發文，登上巡護九號慰問海巡人員，其中一張照片中間桌面擺放10個塑膠桶，即是巡護九號取回的海水樣本。

管碧玲表示，ALPS處理水排放前的水質條件，政府會做廣泛的收集，巡護艦只是其中一部分，這次巡護九號取得的是排放前的海水，有這個基礎後，未來排放中、排放後水質就有比對基礎，取水回來，可以安定民心。

巡護九號平安返航，海委會主委管碧玲親揭這次出海的神祕任務目標。取自管碧玲臉書
巡護九號平安返航，海委會主委管碧玲親揭這次出海的神祕任務目標。取自管碧玲臉書

日本 高雄港 海巡署 管碧玲

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