成員化整為零撈15億元 水房集團22人涉洗錢起訴

夏姓男子涉嫌組成洗錢水房犯罪集團，訓練成員各自在家中犯案躲避警方查緝，案經刑事局循線逮捕夏男等22人送辦，經查犯罪所得高達新台幣15億元，全案檢方日前依洗錢等罪嫌起訴。

刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，刑事局中打偵破多起博弈機房後，溯源追查金流，發現38歲夏男等人共組洗錢水房犯罪集團，先後開設多家空殼公司，以人頭掛名負責人，自民國111年5月起陸續經營洗錢水房，為博弈機房洗錢轉帳，以掩飾隱匿不法賭資。

案經刑事局中打報請台中地檢指揮，會同台中市警察局刑事警察大隊偵二隊、第一分局及彰化縣警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組偵辦。

專案小組分別於今年2月21日、6月5日，共執行2波查緝，兵分多路前往台中市、彰化縣等地執行拘提搜索，第1波逮捕集團成員曾男等13人到案，第2波帶回主嫌夏男與共犯等9人到案，並查扣手機、筆電、電腦、存簿等證物。 刑事局中打三隊破獲夏姓男子為首的洗錢水房犯罪集團，查扣不法所得7700萬元。聯合新聞網資料照／記者陳宏睿攝影

警方查出，犯罪集團初期招募訓練員工時，先將新進人員安排藏匿於承租的高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程操作後，便要求員工各自藏匿家中聽候群組指令從事轉帳洗錢，避免集體同時遭警方查獲，幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式，藉以計算分贓犯罪所得。

辦案人員清查，犯罪集團自111年5月起至被查獲，犯罪所得達15億元。警方除對相關涉案成員，針對名下市價近4400萬元的3筆土地及2筆房產聲請查扣，並在偵辦過程發現水房成員正進行洗錢轉帳的帳戶內，尚有近3000萬元不法資金，立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押，合計扣案不法所得逾7700萬元，以利日後追徵犯罪不法所得。