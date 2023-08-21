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暗語「叫飲料」藏玄機 警從毒蟲對話溯源逮「小蜜蜂」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市刑大偵八隊警方今年初逮獲1名毒蟲，從犯嫌通訊對話中發現買毒通關密語是「叫飲料」，溯源追查發現陳姓男子和同夥販毒，只要毒蟲購毒千元以上就充當「小蜜蜂」開車送到府，經埋伏跟監，先後逮獲陳男及其手下，起出43包毒咖啡包等物。

高市刑大偵八隊23分隊警方今年初逮獲一名男毒蟲，在身上起出7顆毒藥丸，警方發現犯嫌以手機和上游買毒，雙方以「叫飲料」當買毒的通關密語，於是向上溯源追查毒品來源。

警方查出陳姓男子（24歲）在社群軟體行銷兜售毒品咖啡包、K他命等毒品，並提供外送服務，自己充當送毒小蜜蜂，只要市區毒蟲買毒1000元以上，即專門開車送毒到府，另同夥陳姓友人（21歲）也幫忙送貨。

警方於本月9日，見時機成熟，見陳男出現在鹽埕區，以包抄方式攔住陳男座車去路，將陳逮捕，並在車中起出K他命24包、毒品咖啡包19包、贓款8萬7千元，以及販毒用手機4支、電子磅秤5台及K盤、分裝夾鏈袋等物，另在三民區攔截同夥陳男座車，將他壓制逮捕。

警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌將2名陳男移送偵辦，因2人坦承販毒犯行，檢察官命2人分別以3萬和8萬交保候傳。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄陳姓男子以暗語「叫飲料」販毒，充當「小蜜蜂」駕車運送毒品，被市刑大警方逮獲。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子以暗語「叫飲料」販毒，充當「小蜜蜂」駕車運送毒品，被市刑大警方逮獲。記者石秀華／翻攝
高雄兩名陳姓男子以暗語「叫飲料」販毒，充當「小蜜蜂」駕車運送毒品，被市刑大警方逮獲送辦。記者石秀華／翻攝
高雄兩名陳姓男子以暗語「叫飲料」販毒，充當「小蜜蜂」駕車運送毒品，被市刑大警方逮獲送辦。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子以暗語「叫飲料」販毒，充當「小蜜蜂」駕車運送毒品，被市刑大警方逮獲。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子以暗語「叫飲料」販毒，充當「小蜜蜂」駕車運送毒品，被市刑大警方逮獲。記者石秀華／翻攝
高雄兩名陳姓男子以暗語「叫飲料」販毒，充當「小蜜蜂」駕車運送毒品，被市刑大警方逮獲，起出K他命24包、毒品咖啡包19包、贓款8萬7千元等物。記者石秀華／翻攝
高雄兩名陳姓男子以暗語「叫飲料」販毒，充當「小蜜蜂」駕車運送毒品，被市刑大警方逮獲，起出K他命24包、毒品咖啡包19包、贓款8萬7千元等物。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子以暗語「叫飲料」販毒，充當「小蜜蜂」駕車運送毒品，被市刑大警方逮獲，起出K他命24包、毒品咖啡包19包等物。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子以暗語「叫飲料」販毒，充當「小蜜蜂」駕車運送毒品，被市刑大警方逮獲，起出K他命24包、毒品咖啡包19包等物。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子以暗語「叫飲料」販毒，充當「小蜜蜂」駕車運送毒品，被市刑大警方逮獲，起出K他命24包、毒品咖啡包19包等物。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子以暗語「叫飲料」販毒，充當「小蜜蜂」駕車運送毒品，被市刑大警方逮獲，起出K他命24包、毒品咖啡包19包等物。記者石秀華／翻攝

毒品 販毒

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