影／三峽老街淹水剛退 警察冒雨追捕越南失聯移工
新北市三峽地區昨天下午驟降豪雨造成老街淹水，消退之後卻看到一群警察淋雨追著2個男人跑。原來是失聯移工喝酒吵架都快打了起來，一看到警察頓時清醒拔腿狂奔，最後都被逮到，解送移民署新北專勤隊安排遣返。
經查，35歲「阿強」原在新北雙溪務農種菜，但只做了1個月就逃離雇主，27歲「阿榮」原本要在台南歸仁的科技廠上班，來台時因疫情隔離，沒想到隔離一結束就逃跑，北上跟著「阿強」一起四處流浪打零工。
昨天下午2人在三峽老街閒晃，喝了幾瓶啤酒，說話越來越大聲，為了工作問題起爭執。路人見狀報案說有2人要打架，三峽派出所就在老街口，警員張哲維、蔡政瑜、孫珀瑋立刻徒步前往查看。
結果2名移工一看到警察，立刻拔腿狂奔且分頭逃竄，員警馬上通報支援追捕。「阿榮」先被警員孫珀瑋逼進1條死巷喝令蹲下，他不停喊著：「我聽不懂！」最後被趕抵的支援警力聯手逮捕。
「阿強」很能跑，一度拉開距離竄進岔路，但警員蔡政瑜早一步返所騎乘機車，搭載警員張哲維再追，最後在鳶山路發現他冒險跳下路旁駁坎，雙腿擦挫傷躲在角落被捕。2名失聯移工警詢後解送移民署專勤隊安排遣返。
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