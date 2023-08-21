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男大生跟同學一起製毒被收押憂「延畢」 求法院讓他交保

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃姓大學生跟朱姓同學參與林姓主嫌為首的製毒集團，去年11月製毒工廠被警方瓦解，黃男最後被法院判刑4年2月，但還在就學的他，因涉案被收押，原定今年畢業，因羈押擔心「延畢」，影響大好人生，他向法院聲請交保被駁回後提起抗告，希望法院讓他完成學業，案經高雄高分院撤銷發回重裁，屏院最後裁定以20萬元交保。

經營當鋪的林男因收入不佳，掌握製作安非他命、K他命等技術後，利用當鋪及妻子經營的連鎖飲料店當據點，找來飲料店朱姓員工、簡姓男子一起製毒，朱男接著又拉大學同班的黃姓男同學參與。

製毒工廠開張後，林男等人利用收購來的感冒藥提煉麻黃鹼，再將成分提純煉製安非他命，但去年11月間，因警方掌握線報，分別前往飲料店、當鋪搜索，順利瓦解製毒工廠。

黃男當時碰到警方搜索時，還大膽從3樓跳樓逃逸，躲了近1個月後才出面投案，法院認為他有逃亡事實，案發後就收押。屏東地院審理後，依製造二級毒品等罪，今年7月判林男等4人2年8月至7年6月不等徒刑。

其中林男、黃姓男大生案發後收押至一審宣判，今年7月兩人再遭法院延押2個月，黃男不滿，聲請具保停押也被法院認為有反覆實施犯罪之虞駁回。

還在就讀大學的黃男，擔心今年若無法走出看守所恐會「延畢」，向高雄高分院提起抗告，主張當時他雖然逃亡，但最後仍勇於面對司法投案，可見並沒有逃亡可能，如果他再遭延押，恐會影響大學課業，不利往後人生發展，希望法院更裁。

高雄高分院審理後，合議庭認為黃姓男大生僅23歲，以他的學生資力不太可能重起爐灶製毒，綜合事證後撤銷原裁定，發回屏東地院更裁。

屏東地院重新開庭，法官認為黃姓男大生歷經偵查、審理後應該有所警惕，審酌他涉案情節、家庭等狀況，裁定以20萬元交保，並以限制住居，應足以確保將來審判、執行程序之順利進行。

黃姓男大生涉嫌製毒被收押後判刑，預計今年畢業的他擔心延畢，求交保獲法院裁准。示意圖，與文中人物無關。本報資料照片
黃姓男大生涉嫌製毒被收押後判刑，預計今年畢業的他擔心延畢，求交保獲法院裁准。示意圖，與文中人物無關。本報資料照片

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