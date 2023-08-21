影／用三方支付洗錢…台中水房洗錢15億 不法所得7700萬都扣

台中市夏姓男子為首的水房集團，利用三方支付，替博弈網站洗錢，去年5月至今年2月即洗錢15億元，刑事局中打分兩波行動，帶回夏等涉案22人，查扣成員名下房產、帳戶不法所得達7700萬元，其中有5人遭檢方聲押獲准，檢方第一波偵結，先依洗錢等罪，起訴曾等17名共犯。

刑事局中打三隊近月偵破多起博弈機房案後，持續溯源，發現夏姓男子（38歲）為首的水房集團，替多個博弈網站洗錢，夏等人利用第三方支付方式，成立「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等空頭公司，用人頭掛名負責人，以每筆入金抽35元方式抽佣，替博弈網洗錢，從去年5月至今年被查獲為止，共洗錢15億元。

夏男等人在初期招募訓練員工時，會將新進人員安排藏匿在承租的高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程能迅速操作後，便要求員工化整為零，各自藏匿於家中聽候群組指令，從事轉帳洗錢犯行，避免集體同時遭警方查獲，幹部定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。

全案報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮後，與台中市刑大一隊、二隊、五隊、台中市第一警分局、彰化縣刑大等單位共組專案小組偵辦，分別在今年2月21日、6月5日兩波行動，在台中北區、太平等地，帶回夏等涉案22人。

專案小組另向法院聲請扣押裁定，查扣涉案成員名下3筆土地、2筆房產，市價約4400萬元，還查扣水房帳戶內不法所得3000萬元，合計扣案7700萬元。

4400萬元的實施查扣在案，並於搜索過程發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3,000萬元不法資金，立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押，合計扣案不法所得7,700餘萬元，俾利日後追徵犯罪不法所得。

夏等22人被依洗錢、組織、賭博等罪移送台中地檢署，其中曾姓幹部（38歲）等5人，遭檢方聲押獲准，夏男因坦認犯行，法院裁定以12萬元交保。