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他開車睡著導致塞車 警方盤查聞到異味查獲毒品

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市區假日車流量大，梁姓男子今天傍晚開車到鄰近廟口夜市的仁二路時，疑停等紅燈時睡著造成回堵。警方到場叫醒他，發現身上有異味，懷疑他涉嫌「拉K」，並在車內查獲愷他命和毒咖啡包，後車廂還有刀械，帶回調查，依公共危險罪嫌和違反毒品危害條例偵辦。

基隆警方傍晚6點多接獲報案，仁二路靠近愛三路口前有車子停在左側車道，影響行車。多名員警到場敲打車身，想叫醒駕駛座上約20歲梁姓男子，但無回應，懷疑他拒不下車，考慮破窗查處理。

梁男後來自行打開車門下車，接受警員盤查時作勢「伸懶腰」，表示是累到睡著了。警員聞到他身上有吸食愷他命氣味，梁男否認。警員要搜索車子，梁男要求出示搜索票，但因警員看到車內有疑似吸毒用的吸管，涉嫌毒架，依法檢查車輛。

員警詳細搜查梁男轎車，在車內查獲愷他命2包、咖啡包5包、青色藥丸1袋、夾鏈袋，後車廂還藏放刀械，將他上銬帶回派出所偵辦，溯源追查毒品來源。

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梁姓男子今天開車到在鄰近基隆廟口夜市的仁二路時疑睡著，警方到場懷疑他涉嫌「拉K」，並在車內查獲愷他命毒品和刀械，將他帶回偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今天開車到在鄰近基隆廟口夜市的仁二路時疑睡著，警方到場懷疑他涉嫌「拉K」，並在車內查獲愷他命毒品和刀械，將他帶回偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今天開車到在鄰近基隆廟口夜市的仁二路時疑睡著，警方到場懷疑他涉嫌「拉K」，並在車內查獲愷他命毒品和刀械，將他帶回偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今天開車到在鄰近基隆廟口夜市的仁二路時疑睡著，警方到場懷疑他涉嫌「拉K」，並在車內查獲愷他命毒品和刀械，將他帶回偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今天開車到在鄰近基隆廟口夜市的仁二路時疑睡著，警方到場懷疑他涉嫌「拉K」，並在車內查獲愷他命毒品和刀械，將他帶回偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今天開車到在鄰近基隆廟口夜市的仁二路時疑睡著，警方到場懷疑他涉嫌「拉K」，並在車內查獲愷他命毒品和刀械，將他帶回偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今天開車到在鄰近基隆廟口夜市的仁二路時疑睡著，警方到場懷疑他涉嫌「拉K」，並在車內查獲愷他命毒品和刀械，將他帶回偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今天開車到在鄰近基隆廟口夜市的仁二路時疑睡著，警方到場懷疑他涉嫌「拉K」，並在車內查獲愷他命毒品和刀械，將他帶回偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

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