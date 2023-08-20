開260萬賓士睡快車道 高雄駕駛因手中藏這東西被逮捕

吳姓男子今天下午駕駛價值260萬的賓士車，停在三民區一處路口的快車道一動也不動，警方獲報到場，用手電筒探照，發現吳在車上睡著，拍窗將他叫醒，發現吳手中握毒品殘渣，車上還有K盤，當場將吳上銬逮捕。

三民二警分局鼎金派出所警員蔡宗翰、劉豐賓，今天下午4時30分許獲報，指稱一輛轎車停在民族一路與明誠一路口的快車道上，綠燈了卻一動也不動，警方抵達現場查看。

警方發現賓士車停在快車道上，由於玻璃太暗，警方用手電筒探照車中情況，發現吳姓男子（23歲）在駕駛座上呼呼大睡，警方拍了拍車窗，將吳男叫醒。吳男睡眼惺忪開車門，見到警方直說太累了。

警方問吳有沒有帶證件，要求他先熄火，結果吳男下車，手中握有毒品殘渣，右前座上還有2個K盤，吳男百口莫辯，當場被上銬；警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送裁罰。

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