快訊

北宜公路真實版山道猴子！逆向迎面撞3傷「人車噴飛畫面曝光」

為「副手」一事向李佳芬道歉 郭台銘嘆媒體各種捕風捉影

對流發展旺 大雨開轟5縣市 慎防雷擊強風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停車糾紛竟拿2把菜刀砍人 鄰居左臂被砍斷判賠194萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣呂姓男子因停車糾紛與朱姓鄰居存有嫌隙，朱男2020年12月晚間飲酒後又與呂男發生衝突，一怒之下竟持2把菜刀朝呂男頸部、胸部刺擊，呂男見狀用手阻擋，導致左臂神經斷裂，後續也有垂手症候群。新竹地院判朱男需賠償194萬6944元。

判決書指出，呂男、朱男為鄰居關係，兩人因停車糾紛存有嫌隙。2020年12月3日晚間6時許，朱男飲酒後前往呂男住家，兩人當場發生爭執，朱男盛怒中，竟拿出2把預藏的菜刀，朝呂男頸部、胸部刺擊，再攻擊他四肢，呂男見狀以手阻擋，導致左上臂、前臂切割傷，神經完全斷裂，還有垂手症候群、顏面撕裂傷等傷害。

事後呂男到醫院急診科、骨科、復健科、精神科、直腸肛門內科、腸胃肝膽內科、神經內科及中醫科治療，支出醫療費用13萬餘元，由於左手掌喪失獨立運作功能，且受傷時年僅28歲，估計勞動力減損部分應為122萬元。

呂男又因手部酸麻、疼痛、手抖、無力、無法按壓機車煞車、電腦打字左手無法抬起，開車左手方向燈及轉方向盤、吃飯舉碗、生活接遞物品、脫衣洗澡等皆有困難，難以適應，基本生活起居甚不便利，無法完成較為精細或施力的動作，工作尚須同事協助幫忙完成，精神上則受有嚴重心理創傷，患有適應障礙症與憂鬱焦慮情緒。

呂男主張，案發至今仍須至醫院精神科看診吃藥，致使情緒易怒、多愁善感、孤僻及淺眠、失眠、注意力不集中。凡此種種不便及身心靈痛苦，實已達到筆墨無法形容境界，因此請求朱男賠償醫藥費13餘萬、勞動力減損122萬以及精神慰撫金164萬元，合計求償300萬元，法官最後判准194萬元。

朱男與呂男因停車糾紛存有嫌隙，朱男盛怒中，竟拿出2把預藏的菜刀，朝呂男頸部、胸部刺擊。示意圖／Ingimage
朱男與呂男因停車糾紛存有嫌隙，朱男盛怒中，竟拿出2把預藏的菜刀，朝呂男頸部、胸部刺擊。示意圖／Ingimage

新竹 鄰居

延伸閱讀

台北律師公會「神鬼女會計」侵占公款 判賠5591萬元

指李沐晴「吃別人老公」判賠10萬！蘿莉塔回應吐4字

欠繳1.8萬罰單房子不用法拍 得標人傻眼提告宜蘭分署判賠74萬元

菸酒100多元賒帳不成 台中廟公菜刀藏傘狠砍檳榔攤老闆娘

相關新聞

停車糾紛竟拿2把菜刀砍人 鄰居左臂被砍斷判賠194萬

新竹縣呂姓男子因停車糾紛與朱姓鄰居存有嫌隙，朱男2020年12月晚間飲酒後又與呂男發生衝突，一怒之下竟持2把菜刀朝呂男頸...

獨／4男持棍威嚇高雄2遊藝館取走59萬 落網辯錢花光

高雄市鳳山區一家24小時遊藝場15日凌晨遭2名持棍歹徒闖入，威嚇櫃台女店員交付財物，取走29萬，同天下午另外2男持棍棒以...

迪化街傳「百年古蹟」遭祝融 北市府曝：文化資產救災眉角多

北市迪化街一處8層樓住宅大樓昨發生火災，由於迪化街商圈部分店屋為文化資產，案發後傳出「百年古蹟遭祝融」，警消經查火災與古...

美黑幫持槍劫囚 台毒梟柬逃獄

被柬埔寨依販毒罪判處五十二年刑期的台籍囚犯陳信翰，本月十七日戒護就醫時遭蒙面武裝歹徒劫走，當地警方調查發現，全案似是陳男...

上億毒品藏汽車傳動軸 7嫌泰落網

潛逃泰國的台灣陳姓毒品通緝犯，與同樣跑路到泰國的通緝犯合作，合資上百萬元購買十四公斤大麻與一公斤安非他命，藏在汽車傳動軸...

車禍變情殺 疑割喉女友再自刎

高雄岡山區成功路本月十五日深夜發生一起車禍，一對越南籍男女倒臥路中央，生命垂危，兩名傷者經醫院搶救，未滿廿歲的阮姓女子因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦