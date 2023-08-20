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停車糾紛竟拿2把菜刀砍人 鄰居左臂被砍斷判賠194萬
新竹縣呂姓男子因停車糾紛與朱姓鄰居存有嫌隙，朱男2020年12月晚間飲酒後又與呂男發生衝突，一怒之下竟持2把菜刀朝呂男頸部、胸部刺擊，呂男見狀用手阻擋，導致左臂神經斷裂，後續也有垂手症候群。新竹地院判朱男需賠償194萬6944元。
判決書指出，呂男、朱男為鄰居關係，兩人因停車糾紛存有嫌隙。2020年12月3日晚間6時許，朱男飲酒後前往呂男住家，兩人當場發生爭執，朱男盛怒中，竟拿出2把預藏的菜刀，朝呂男頸部、胸部刺擊，再攻擊他四肢，呂男見狀以手阻擋，導致左上臂、前臂切割傷，神經完全斷裂，還有垂手症候群、顏面撕裂傷等傷害。
事後呂男到醫院急診科、骨科、復健科、精神科、直腸肛門內科、腸胃肝膽內科、神經內科及中醫科治療，支出醫療費用13萬餘元，由於左手掌喪失獨立運作功能，且受傷時年僅28歲，估計勞動力減損部分應為122萬元。
呂男又因手部酸麻、疼痛、手抖、無力、無法按壓機車煞車、電腦打字左手無法抬起，開車左手方向燈及轉方向盤、吃飯舉碗、生活接遞物品、脫衣洗澡等皆有困難，難以適應，基本生活起居甚不便利，無法完成較為精細或施力的動作，工作尚須同事協助幫忙完成，精神上則受有嚴重心理創傷，患有適應障礙症與憂鬱焦慮情緒。
呂男主張，案發至今仍須至醫院精神科看診吃藥，致使情緒易怒、多愁善感、孤僻及淺眠、失眠、注意力不集中。凡此種種不便及身心靈痛苦，實已達到筆墨無法形容境界，因此請求朱男賠償醫藥費13餘萬、勞動力減損122萬以及精神慰撫金164萬元，合計求償300萬元，法官最後判准194萬元。
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