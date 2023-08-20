獨／4男持棍威嚇高雄2遊藝館取走59萬 落網辯錢花光

4男日前持棍威嚇高雄鳳山區2家遊藝館各取走59萬，鳳山警分局循線逮獲4嫌，嫌犯落網辯稱錢已花光。記者石秀華／攝影 高雄市鳳山區一家24小時遊藝場15日凌晨遭2名持棍歹徒闖入，威嚇櫃台女店員交付財物，取走29萬，同天下午另外2男持棍棒以同樣手法至複合式休閒館威逼劫走30萬，警方獲報原以為是同一集團歹徒所為，循線追查發現2組雖認識只是巧合犯案，案發4天內逮4嫌，但錢都已花光。

據了解，警方組專案小組追查，擴大調閱監視器，陸續抓到涉案的3名男子，第4名嫌犯昨也到案。

警方查出4名涉案男子雖相互認識，但非集團式犯案，兩組人馬有默契的分持棍棒威嚇24小時遊藝場及複合式休閒館恐嚇取財，嫌犯落網辯稱因缺錢花用才犯案，其中遊藝場的29萬元犯嫌得手後在一天內花完，休閒館的30萬則花得只剩60多元。

4嫌被警方依恐嚇取財罪嫌移送高雄地檢署偵辦後，其中李姓嫌犯以1萬元交保候傳，其餘3人均飭回。