車禍變情殺 疑割喉女友再自刎

阮女與男友Kim雙雙倒臥血泊中。記者古和純／翻攝 高雄岡山區成功路本月十五日深夜發生一起車禍，一對越南籍男女倒臥路中央，生命垂危，兩名傷者經醫院搶救，未滿廿歲的阮姓女子因失血過多不治，廿五歲男子Kim意識不清，送入加護病房。醫師指出，兩人的傷勢並非車禍所致，而是刀傷，讓車禍事件轉為情殺命案調查。

岡山分局表示，員警返回事發現場蒐證，發現路旁草叢間有把被遺棄沾滿血跡的水果刀，疑似是Kim用來畫傷阮女頸部致命傷的利器，而Kim在犯案後也隨即自刎，送醫後無生命危險，但他因意識不清且傷及氣管難以言語，警方將待他傷勢回穩，才製作筆錄，釐清案情疑點與命案發生經過，將依殺人罪移送橋頭地檢署偵辦。

檢察官相驗發現，阮女於臉部、頸部各中一刀，且頸部傷口深及氣管、頸動脈，導致阮女大量失血死亡，認定有他殺嫌疑。

據兩人工作地友人透露，阮女與Kim分別於今年四月、六月先後來到高雄工廠工作，兩人來台前，早已是情侶，不過，近期阮女有意分手，遭男方拒絕，兩人感情疑出現裂縫。

警方調閱監視器，觀察兩人當晚騎車駛過成功路巷弄，看似無異樣，一路由阮女騎車載著Kim，騎車過程兩人並未發生爭執或推擠拉扯，中途Kim還下車在路旁便溺，之後若無其事坐上機車逕自離去。至於阮女頸部傷勢究竟在何時發生，警方暫時無法判斷。

岡山分局指出，Kim的病情已日漸好轉，昨天改住普通病房，近日將製作筆錄了解犯案過程。至於阮女部分，目前已透過仲介公司聯繫上阮女越南家屬，來台處理後事。

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