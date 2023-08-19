萬國幫大哥北市一殯公祭 「頭北厝」一行人遭舉牌驅離

萬國幫大哥86歲洪汝堯月初逝世，今於台北市第一殯儀館舉辦告別式，包含外省掛幫派、萬華地區角頭，各路江湖人士到場弔唁；其中，「頭北厝」大哥王春成一行人到場時，穿著印有「頭北厝」字樣衣物，引來警方勸誡、舉牌制止，氣氛一度緊張。

據悉，洪男是萬國幫輩分較長的大哥，近年不活躍，今告別式仍有各路江湖人士到場弔唁，其中萬華地方角頭頭北厝大哥，綽號「豆漿」的王春成率眾到場，身穿印有「頭北厝」字樣的衣物，有明示暗示幫派組織身分之虞，引來現場員警口頭勸誡。

王春成等人公祭後步出會場，員警發現仍有部分人員身穿同件衣服，現場指揮官、中山分局分局長陳金城便帶隊上前，舉牌命令解散，王春成等人旋即離場。

警方表示，洪男告別式於今午1時家祭、2時公祭，事前已先行告誡、約制，要求遵守「不動員、不串聯、不以幫派名義前往參加」原則，中山分局規劃60名警力指揮、維安、盤查、蒐證，今整場勤務共盤查365人。

因組織犯罪防制條例修正實施，原則禁止集會人員藉服裝、旗幟等，以文字、圖案辨明組織身分，司儀唱名時也禁止提及社會通念認為是幫派組織的名號，即使部分團體以「機構」、「協會」等自稱，也將清查是否為合法註冊團體，無法蒙混。

中山分局事前已報請台北地檢署指揮，今下午發現王春成等人所穿衣物印有「頭北厝」「清蓮宮」等字樣，先派員勸誡後，仍有人未更換服裝，經回報檢察官，現場指揮官陳金城遂於下午2時12分第1次舉牌命令解散。