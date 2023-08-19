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日月潭慈恩塔驚見男屍！失聯多年離奇陳屍塔頂 員警直呼「毛毛的」

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日月潭慈恩塔驚見男屍！失聯多年離奇陳屍塔頂 員警直呼「毛毛的」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

今年號稱是60年最凶鬼月，日月潭知名景點慈恩塔就傳出驚悚畫面，有遊客今天上午8時登慈恩塔，想要瞰日月潭美景，未料剛走上頂樓，就發現一名男子在樓梯旁已氣絕身亡，嚇得趕緊報警，警方未發現打鬥痕跡，家屬表示死者失聯多年，不知為何陳屍慈恩塔，但農曆七月伊始，就傳出命案，讓員警也覺得毛毛的。

據了解，這名男子64歲獨居在埔里鎮，和家人多年未聯絡。今天上午8時，遊客上慈恩塔，想要俯瞰日月潭美景，好不容易走到塔頂，就驚見有名男子陳屍樓梯旁，嚇得遊興皆無，驚恐報警。

慈恩塔建於二龍山上，塔高46公尺，塔頂海拔高度正好1000公尺，是蔣介石為感念母親王太夫人興建1971年完工。慈恩塔為八角螺旋狀階梯，塔頂可360度俯瞰日月潭。從慈恩塔沿著對岸涵碧半島涼亭，與拉魯島、玄光寺、玄奘寺為一中軸線，剛好是日潭和月潭的交界，被稱為「幸福連線」，相傳在中軸上許下幸福之願，往往心想事成。

警方在慈恩塔找到死者騎乘的機車，據了解，昨天他就騎機車在慈恩塔附近徘徊，沒想到今天一早被發現陳屍在慈恩塔頂，家屬對於他的死因並沒意見，現場無打鬥痕跡，也沒有留下遺書，詳細死因將報請檢察官相驗調查。

日月潭慈恩塔今天上午驚傳男子陳屍塔頂，讓目睹遊客驚嚇不已。記者江良誠／攝影
日月潭慈恩塔今天上午驚傳男子陳屍塔頂，讓目睹遊客驚嚇不已。記者江良誠／攝影
日月潭慈恩塔今天上午驚傳男子陳屍塔頂，讓目睹遊客驚嚇不已。記者江良誠／攝影
日月潭慈恩塔今天上午驚傳男子陳屍塔頂，讓目睹遊客驚嚇不已。記者江良誠／攝影

日月潭 獨居

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