男子遭槍擊醫院丟包死亡 台南地院第2件國民法官參審

28歲、22歲2名林姓男子與27歲徐姓男子，因衝突相約4月7日晚間在永康某家具行談判後破裂，28歲林男持改造手槍朝徐心臟處開槍後中彈倒地，林男2人合力將他載往安南醫院急診室門口丟包後逃逸，徐傷重不治，檢方依殺人等罪嫌起訴2人後，成了台南地院第2件國民法官參審案件。

台南安南醫院急診室門口4月8日凌晨2時32分傳有名男子遭丟包，左胸疑有1彈孔，遭人開槍，經搶救後仍傷重不治。警方追出死者為徐裕喬，專案小組以車追人，逮捕與死者相識的林澤峰、林昱愷兩人，檢方認涉兩人犯殺人、槍砲等重罪及有勾串、滅證之虞，向法院聲押獲准。

台南地檢署本月9日認林澤峰、林昱愷2人涉依殺人、槍砲等罪嫌起訴，移審台南地院後，符合國民法官法中「故意犯罪發生死亡結果」的規定，成了台南地院第2件國民法官參與審理的案件。

然而，台南地院首件國民法官參審的案件，為發生於去年7月的台南新化山區女子白骨案，自4月28日移審後，已多次展開協商程序，惟在庭址協商並未公開。

檢警調查，2022年7月間，台南新化區礁坑里一處偏僻山區，被鄰地地主發現有1具白骨，警方根據DNA比對出死者是住在台中的22歲陳姓女子，循線逮捕涉嫌教唆26歲王男打死陳女並棄屍的23歲王姓前男友，2名王姓凶嫌被收押後，檢方認涉犯家暴殺人罪嫌起訴。

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