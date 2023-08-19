桃警深夜取締噪音車 5成仍超標還逮3毒蟲

桃園市桃園警分局為維護民眾安寧，昨晚與市府環保局及桃園監理站執行「靜桃專案」在桃園區南平路設置噪音檢測站，3小時內攔查汽機車共27輛，有14輛排氣噪音超標開立舉發單須複驗；中路派出所巡邏員警同時間於轄內攔查違規轎車時，發現車內3人正吸食毒品彩虹菸，其中1人正因公共危險罪遭通緝中，警詢後吸毒菸部分依法裁處並將通緝男解送歸案。

桃園分局交通組長林健祥說明，警方昨（18日）晚自8點起至11點，與市府環保局及桃園監理站組成聯合稽查小組，在桃園區南平路設置噪音檢測站，共同執行「靜桃專案」勤務，共攔查汽車5輛、大型重型機車2輛、普通重型機車20輛，合計攔查27輛。

林健祥表示，經檢測噪音，發現總共有3輛汽車、2輛大型重型機車及9輛普通重型機車共14輛車的排氣噪音超過標準值，環保局稽查人員當場開立舉發單及車輛複驗單；警方也呼籲，汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免得不償失。

林健祥再度說明，昨晚執行「靜桃專案」期間，中路所員警鍾嘉呈晚間10點30分行經桃園區中山、國際路口，發現有輛直行車占用左轉專用車道，於是上前攔停，查訪22歲林姓男駕駛時，聞到車內陣陣毒品彩虹菸臭味，呼叫警網支援，並將林男等人帶下車，清查身分發現，副駕駛座25歲李姓男子正因涉嫌公共危險罪遭通緝，與後座25歲黃姓男子3人皆散發彩虹菸味道。