汽車傳動軸當掩護…6台通緝犯藏泰國 策畫販毒來台遭逮

台灣警方日前偵辦一起毒品郵包案，逮捕台灣買家，溯源發現幕後操控運毒犯嫌藏匿泰國，刑事局與泰國曼谷都會警察總局、泰國肅毒總局等單位共組專案小組，昨天上午7時許，泰方專案小組在曼谷萊卡邦區一處住宅，查獲因毒品案遭我國通緝的陳姓主嫌、李姓男子兩人，並查扣約600克安非他命及14多公斤大麻。

泰警繼續追查，同日10時許，在曼谷挽那縣另一處住宅，再逮捕疑似毒品來源的曾姓男子及泰籍女友、以及同住的林姓、朱姓、陳姓男子等人，台籍四人都因詐欺、毒品等案遭我方通緝，現場查獲愷他命17克、一粒眠29顆、毒咖啡包1包等物。

專案小組發現，陳姓通緝犯等6人，在泰國準備以「汽車傳動軸」為毒品掩護貨品（俗稱菜底），夾藏毒品後寄送至台灣，若順利入台，毒品價值達7千萬元。

據了解，陳姓主嫌有30多條毒品前科，自稱今年初偷渡出境到泰國，他原本是台灣中游毒販，抵達泰國接觸毒品源頭後，就操盤更大的毒品販運生意。

被逮的台籍6名嫌犯，全都因毒品、詐欺等罪嫌遭台灣通緝，6人將在泰國接受司法審判，未來刑期執行完畢，再遣返回台由我方進行後續司法調查。

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