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影／鬼門開第4天！高雄通緝犯昨撞警逃逸 今再衝陽台詭異墜6樓身亡

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影／鬼門開第4天！高雄通緝犯昨撞警逃逸 今再衝陽台詭異墜6樓身亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子昨晨駕車行經高雄苓雅區，因行車搖晃被警網盤查，交出5小包毒品，趁隙駕車擦撞警車脫困，致1警手腳受傷；警方今天上午掌握吳落腳在左營一棟大樓前往逮人，控制吳友人行動時，屋內的吳男查覺，疑從6樓攀陽台逃逸時，不慎墜樓身亡，巧合的是今天是鬼門第4天，令人毛骨悚然。

苓雅警分局凱旋路派出所警方昨凌晨3時許，巡邏經過建國一路，發現前方一輛轎車行車搖晃，於是趨前盤查。

當時警方詢問駕駛吳姓男子（42歲）是否攜帶違禁品，吳男支吾其詞，警方見他褲子口袋鼓起，要求他掏出物品檢視，吳男掏出一個小袋子，警方檢視發現內有菸盒及2小包海洛因、3小包安非他命。

警方盤查吳男身分時，吳卻一把將員警推開，鑽入車中，一名員警在拉扯過程中右手掌、右膝受傷，吳當下踩油門衝撞警車逃逸。

警方後查出吳男是過失傷害罪通緝犯，凱旋所和偵查隊成立專案組追查吳男下落，今天上午掌握吳出現在左營區緯六路一棟大樓，前往現場逮人，警方派一組人在樓下守候，一組人上樓探查。

當時吳男的莊姓友人（49歲）從屋內走出，警方控制莊男行動時，在屋內的吳男疑查覺警方上門，從6樓陽台攀爬逃逸，不慎墜樓，頭顱破裂，倒臥血泊中。

警方不知吳男墜樓，進屋查看，發現沒人，下樓時，聽見另一組同事說剛有住戶從高處墜樓，前往查看，才發現就是吳男本人，警方在吳墜樓處附近找到一小包海洛因，吳經救護車送醫急救，仍宣告不治。

警方將莊男帶回，在他身上起出13顆子彈半成品，正深入了解吳男當時躲藏在屋內情況；警詢後將依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將莊移送偵辦。

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高雄吳姓男子昨晨因駕車行車搖晃遭警盤查，警方查獲吳身上有毒品，後吳趁機駕車逃逸；圖為警方當時盤查吳男畫面。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子昨晨因駕車行車搖晃遭警盤查，警方查獲吳身上有毒品，後吳趁機駕車逃逸；圖為警方當時盤查吳男畫面。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子昨晨因駕車行車搖晃遭警盤查，警方查獲吳身上有毒品，後吳趁機駕車逃逸，今天上午警方循線至左營逮人，吳疑攀6樓陽台逃逸時，不慎墜樓身亡。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子昨晨因駕車行車搖晃遭警盤查，警方查獲吳身上有毒品，後吳趁機駕車逃逸，今天上午警方循線至左營逮人，吳疑攀6樓陽台逃逸時，不慎墜樓身亡。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子昨晨因駕車行車搖晃遭警盤查，警方查獲吳身上有毒品，後吳趁機駕車逃逸，今天上午警方循線至左營逮人，吳疑攀6樓陽台逃逸時，不慎墜樓身亡；警方查扣吳男及莊姓男子身上毒品及彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子昨晨因駕車行車搖晃遭警盤查，警方查獲吳身上有毒品，後吳趁機駕車逃逸，今天上午警方循線至左營逮人，吳疑攀6樓陽台逃逸時，不慎墜樓身亡；警方查扣吳男及莊姓男子身上毒品及彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子昨晨因駕車行車搖晃遭警盤查，警方查獲吳身上有毒品，後吳趁機駕車逃逸；圖為警方當時盤查吳男畫面。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子昨晨因駕車行車搖晃遭警盤查，警方查獲吳身上有毒品，後吳趁機駕車逃逸；圖為警方當時盤查吳男畫面。記者石秀華／翻攝

毒品 通緝

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