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30年房產糾紛...台中火爆翁衝大嫂家 柴刀猛劈差點砍死人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓老翁自稱和大嫂30年前房產糾紛積怨已深，今年7月持柴刀跑到對方家，砍破大門衝進屋叫囂恐嚇，大嫂的媳婦聽見打鬧聲下樓查看，卻慘遭林持刀狠劈頭部濺血，林闖禍馬上落跑，警方逮人時發現林身染血跡，他辯稱只是想嚇嚇對方，檢方不採信依殺人未遂罪嫌起起訴林。

檢調調查，林翁（66歲）和大嫂因遺產繼承糾紛相處不睦，也對其家人積怨已深，今年7月19日一早5點多帶了1把柴刀騎車到大嫂位於大甲住處挑釁，林見大門深鎖竟持刀砍破玻璃、鋁門，闖進屋後又撞破大嫂及其孫女住的木門，害2人當場嚇壞。

林不願離去在場大鬧，繼續持刀敲破大嫂媳婦的車子，對方下樓查看時，林又失控朝媳婦的頭猛砍一頓害她倒地當場濺血，林眼見闖下大禍立刻騎車落跑，媳婦送醫頭部撕裂傷所幸無生命危險。

警方循線到林男住處逮人，當場發現他身上衣物都沾染血跡，林也坦承砍人並交出作案用的柴刀，被依殺人未遂罪嫌送辦。

檢方訊時，林辯稱是大嫂搶走他房產，認為媳婦是要保護大嫂，自己和大嫂的房產糾紛是30幾年前的事，已經忍了很久，但沒有要殺她媳婦的意思，否認有持刀砍她頭。

包括被砍的媳婦、大嫂及其孫女均指證歷歷，也提出就醫紀錄證明，檢方偵結依殺人未遂、恐嚇及毀損等罪嫌起訴他。

大甲分局。圖／報系資料照
大甲分局。圖／報系資料照

大嫂 媳婦 殺人

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