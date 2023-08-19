台越黑幫崛起！專欺新住民砸店暴力討債 台中警逮9嫌

以廖嫌為首的台、越暴力討債集團，專挑越籍移工或新住民下手，以毆打傷害、砸店恐嚇等討債，一名越南移工欠債後返國，就找上其同居人砸店、潑漆等討債，警方將廖姓嫌犯共9人查緝到案，詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

台中市警局霧峰分局偵查隊說明，今年3月獲報，以廖嫌為首的暴力討債集團，有6名本國籍、3名越南人，利用越南籍移工或新住民不熟悉我國法令及語言不通等求助困境，涉嫌以毆打傷害、砸店恐嚇等不法手段索討債務。

霧峰分局偵查隊經過濾清查掌握廖嫌等9人涉案事證後，即報請台中地檢署，並與台中市警方、新北市警方共組專案小組查緝，經長期跟監蒐證，在今年8月14日持台中院、檢核發的搜索票、拘票，分別在台中市龍井區等12處同步查緝，並查扣棒球棍、棒鎚、本票、借據、存摺、手機等證物，並拘提廖姓犯嫌等9人到案。

專案小組調查發現，越南來台新住民「阿信」的同居人因積欠廖嫌債務，早已逃回越南，廖嫌即指示手下黃嫌等人，在去年9月前往「阿信」經營的越南小吃店砸毀鍋爐、碗盤等生財器具，藉此恫嚇、索討欠款。

警方也查出，越南籍移工「阿文」因積欠廖嫌同居人債務未還，廖嫌指示手下黃嫌等人在今年3月間，跟蹤「阿文」並趁機毆打，要求償還債務。