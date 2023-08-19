快訊

「山道猴子的一生」封神！道出現代人悲哀、重機圈殘酷真相

21歲AV女優考上台大爆紅「帳號突被ban掉」　千字文吐入行真相

「假上尉」訂7千元320個麵包棄單！老闆無奈全捐做愛心

台越黑幫崛起！專欺新住民砸店暴力討債 台中警逮9嫌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

以廖嫌為首的台、越暴力討債集團，專挑越籍移工新住民下手，以毆打傷害、砸店恐嚇等討債，一名越南移工欠債後返國，就找上其同居人砸店、潑漆等討債，警方將廖姓嫌犯共9人查緝到案，詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

台中市警局霧峰分局偵查隊說明，今年3月獲報，以廖嫌為首的暴力討債集團，有6名本國籍、3名越南人，利用越南籍移工或新住民不熟悉我國法令及語言不通等求助困境，涉嫌以毆打傷害、砸店恐嚇等不法手段索討債務

霧峰分局偵查隊經過濾清查掌握廖嫌等9人涉案事證後，即報請台中地檢署，並與台中市警方、新北市警方共組專案小組查緝，經長期跟監蒐證，在今年8月14日持台中院、檢核發的搜索票、拘票，分別在台中市龍井區等12處同步查緝，並查扣棒球棍、棒鎚、本票、借據、存摺、手機等證物，並拘提廖姓犯嫌等9人到案。

專案小組調查發現，越南來台新住民「阿信」的同居人因積欠廖嫌債務，早已逃回越南，廖嫌即指示手下黃嫌等人，在去年9月前往「阿信」經營的越南小吃店砸毀鍋爐、碗盤等生財器具，藉此恫嚇、索討欠款。

警方也查出，越南籍移工「阿文」因積欠廖嫌同居人債務未還，廖嫌指示手下黃嫌等人在今年3月間，跟蹤「阿文」並趁機毆打，要求償還債務。

霧峰警分局呼籲，發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，最重可處10年以下有期徒刑、得併科1億元以下罰金；參與者最重亦可處5年以下有期徒刑、得併科1千萬以下罰金。民眾如有債務糾紛，應循正當法律途徑尋求解決，切勿心存僥倖，以身試法。

台、越暴力討債集團因越南來台新住民「阿信」的同居人欠債，涉嫌砸店、潑漆等恐嚇等討債。記者趙容萱／翻攝
台、越暴力討債集團因越南來台新住民「阿信」的同居人欠債，涉嫌砸店、潑漆等恐嚇等討債。記者趙容萱／翻攝
台、越暴力討債集團因越南來台新住民「阿信」的同居人欠債，涉嫌砸店、潑漆等恐嚇等討債。記者趙容萱／翻攝
台、越暴力討債集團因越南來台新住民「阿信」的同居人欠債，涉嫌砸店、潑漆等恐嚇等討債。記者趙容萱／翻攝
台、越暴力討債集團因越南來台新住民「阿信」的同居人欠債，涉嫌砸店、潑漆等恐嚇等討債。記者趙容萱／翻攝
台、越暴力討債集團因越南來台新住民「阿信」的同居人欠債，涉嫌砸店、潑漆等恐嚇等討債。記者趙容萱／翻攝
台、越暴力討債集團因越南來台新住民「阿信」的同居人欠債，涉嫌砸店、潑漆等恐嚇等討債。記者趙容萱／翻攝
台、越暴力討債集團因越南來台新住民「阿信」的同居人欠債，涉嫌砸店、潑漆等恐嚇等討債。記者趙容萱／翻攝

越南 討債 債務 移工 新住民

延伸閱讀

五月天阿信不滿開嗆！揪出「南港泰勒絲」真實身分

減重不挨餓也能健康瘦！中醫師親授最佳甩油秘訣 無痛成功減重30kg

阿信IG限動提問 灰心「上百首歌曲竟比垃圾還不如」！

受五月天阿信恩寵 黃奕儒曝難忘事蹟

相關新聞

雲林縱火案獨活媽 經搶救96小時可以出院了

雲林8月15日發生逆子縱火案造成3死1重傷，其中傷勢嚴重被救出的44歲劉姓婦人，送往彰基急救，經過96小時的搶救，院方今...

台越黑幫崛起 專欺新住民砸店暴力討債 台中警逮9嫌

以廖嫌為首的台、越暴力討債集團，專挑越籍移工或新住民下手，以毆打傷害、砸店恐嚇等討債，一名越南移工欠債後返國，就找上其同...

台版無雙案 偽造500元鈔 美工男收押

電影「無雙」描述1名畫家投身偽鈔犯罪的故事，刑事局日前偵破台版「無雙」案，逮捕有美術專長的田姓男子偽造數百張500元新台...

台毒梟柬國坐牢 誆治牙痛演劫囚

台籍毒梟陳信翰前天在柬埔寨暹粒市被劫囚救走，陳男因毒品罪在柬國監獄服刑，藉口牙痛由獄警押送診所看診，有5名柬國人戴面具、...

台中港貨櫃美籍女屍仍是謎 冰存9月火化後美方領回調查

台中港貨櫃場去年11月16日開箱1個空櫃時驚見裡頭倒臥1具美國籍女子遺體，身上雖有證件但因死亡多時外觀難以辨認，檢方解剖...

台毒販遭柬國判52年重刑 昨藉口牙痛被劫囚…落網歹徒無台人參與

柬埔寨暹粒市昨天發生一起劫囚案件，台灣陳姓男子藉口牙痛，由獄警押送診所看診，5名柬國人戴面具、持槍突襲診所救走陳男，柬國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦