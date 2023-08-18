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詐團「變臉」視訊行騙藏花蓮 大陸人受害至少逾百萬元

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

隨著AI技術日新月異，「變臉程式」也成了詐團偽裝工具，讓大陸民眾信以為真，深陷圈套。高雄市調查處昨午結合台中、新竹、花蓮縣檢警調等上百人力，在花蓮地檢署指揮下，破獲藏匿在壽豐鄉民宿內，以蔡姓男子為首運作的大型詐騙機房，經檢複訊後，對30餘犯嫌向花蓮地院聲請羈押。

高雄處指出，該詐團一開始在花蓮壽豐月眉山區布設小型詐騙機房，之後日漸擴張，擴大招攬十餘名中、西部年輕人及十餘名在地青年從事電信詐欺工作，並於7、8 月間包棟租下壽豐他處外人不易進入的豪華民宿，設立跨境電信詐欺機房，在大門口及四圍道路，裝設多部密錄設備，24小時監控防範查緝。

據悉，為避免驚擾，高雄處打詐專案小組全面採用科技器材，包括空拍機等監控偵蒐，經長時間埋伏偽裝遊客偵查蒐證後，前天中午11時許，檢警調動員上百人力趁潘姓犯嫌等人出門時，進入該處所執行拘捕搜索。

「為了滅證，犯嫌還把手機放在烤箱加溫。」高雄處表示，詐團見司法警察上門查緝，有些人還異想天開作勢跳河脫逃，全被一舉成擒，其中，蔡姓、林姓及鄭姓為主要幹部的30餘名機房成員，全被上銬逮捕。

現場除查扣兩輛轎車、手機39支、筆電9部、現金17萬3000元及中共公安制服、帽子、北京市公安局背板等大批證物外，部分犯嫌吸毒成癮，既吸毒又行騙，現場還藏有愷他命毒品229.65公克、吸毒器具，全案經花檢檢察官王怡仁複訊後，對蔡男等人向花蓮地法聲請羈押。

高雄處指出，詐團以視訊誆騙大陸地區人民，聲稱受害人涉犯刑事案件，且為了取信於人，該集團成員身穿大陸假公安制服、帽子並配備無線電及偽造公安局背板，布置公安局辦公廳舍場景，再以「變臉程式」深偽技術(Deepfake)假冒北京市公安局人員，藉此混淆受害人受騙上當。

「該詐團另有陳姓香港籍人士參與。」高雄處指出，為了讓視訊偽裝更為逼真，詐團請來專人訓練第一線人員使用大陸北京腔調口音，並提供詐騙課程訓練及參與詐騙行為，若一線人員對詐騙教戰手冊之模擬問答沒背熟，還會被罰寫心經，尤其犯嫌每日會回收工作手機，刪除詐騙紀錄，據悉，其中尚有多名成員為通緝犯身分參與行騙。

詐團見司法警察上門查緝，有人異想天開作勢跳河脫逃，仍被調查人員逮捕。圖／調查局提供
詐團見司法警察上門查緝，有人異想天開作勢跳河脫逃，仍被調查人員逮捕。圖／調查局提供
詐團以視訊誆騙大陸地區人民，為取信受害人，該集團成員身穿大陸假公安制服、帽子並配備無線電及偽造公安局背板，布置公安局辦公廳舍場景。圖／調查局提供
詐團以視訊誆騙大陸地區人民，為取信受害人，該集團成員身穿大陸假公安制服、帽子並配備無線電及偽造公安局背板，布置公安局辦公廳舍場景。圖／調查局提供
30餘犯嫌全住在花蓮壽豐鄉的豪華民宿內，並布置為大型電信詐騙機房。圖／調查局提供
30餘犯嫌全住在花蓮壽豐鄉的豪華民宿內，並布置為大型電信詐騙機房。圖／調查局提供
法務部調查局打擊詐欺督導中心統籌高雄市調查處與檢警合作，查獲30餘人位在花蓮的大型電信詐騙機房。圖／調查局提供
法務部調查局打擊詐欺督導中心統籌高雄市調查處與檢警合作，查獲30餘人位在花蓮的大型電信詐騙機房。圖／調查局提供
30餘犯嫌中，包含10多名中、西部年輕人及10多名在地青年從事電信詐欺工作。圖／調查局提供
30餘犯嫌中，包含10多名中、西部年輕人及10多名在地青年從事電信詐欺工作。圖／調查局提供
法務部調查局打擊詐欺督導中心統籌高雄市調查處與檢警合作，查獲30餘人位在花蓮的大型電信詐騙機房。圖／調查局提供
法務部調查局打擊詐欺督導中心統籌高雄市調查處與檢警合作，查獲30餘人位在花蓮的大型電信詐騙機房。圖／調查局提供

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