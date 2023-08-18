台中港貨櫃女屍被領回了！結束近9個月冰存火化 美方接手後續調查

台中港32號碼頭去年11月間，1名美籍女子遭發現陳屍在空貨櫃中，案經台美司法互助，美方代理人日前領回遺體並火化，結束長達近9個月冰存，案發原因由美方後續調查。

台中地檢署今天告訴中央社記者，台中港32號碼頭於民國111年11月16日下午，經驗櫃員開櫃檢查卸船空櫃時，發現櫃內存有1具女性屍體，因而報警處理。

檢方指出，中檢隔日上午接獲台中港務警察總隊報請相驗，由檢察官率同法醫前往相驗並解剖遺體複驗，期間並由美國警方協助提供可能對象指紋比對。

案經警政署刑事警察局比對鑑定，確認死者身分為41歲美國籍女性，相驗確認死者因處於封閉貨櫃中未進食多時，導致飢餓脫水死亡，排除在台遇害可能性。經檢方指示警方封存貨櫃並進行現場採證後，透過警政署駐美人員聯繫美方，以利美方啟動相關調查。

待美方函請台灣進行司法互助，經中檢檢察官同意請求，雙方於法務部國際及兩岸法律司檢察官見證、台中港務警察總隊員警協助下，於112年8月10、11日完成司法互助程序，死者遺體及所有遺物並均由死者家屬代理人領回，完成國內偵查程序。

據了解，死者遺體11日經美方代理人領回後，當天火化遺體，結束長達近9個月冰存，至於案發原因及後續，則由美方進行司法偵查。