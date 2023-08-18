畫家學「無雙」製作高仿品5百元偽鈔 幾可亂真警方逮人

電影「無雙」描述一名畫家投身偽鈔犯罪的故事；刑事局15日偵破台版「無雙」，逮捕有美術專長的46歲田姓男子，他偽造數百張500元新台幣，還將偽鈔交易給毒販，利用販毒管道流出市面。全國24家金融機構，從今年3、4月起，發現近18萬元的500元偽鈔流通，偽鈔安全特徵精心加工，仿真程度相當高，中央銀行發行局發文刑事局請求協辦，

田嫌製作的偽鈔相當精良，他以雷射雕刻機自製印鈔母版，先以兩張宣紙夾一張棉紙，壓出反光防偽線及浮水印，隨後正反面多層套色，製作出來的偽鈔，若不用驗抄機或手仔細觸摸，單用眼睛分辨不出來，若偽鈔故意做舊，偽造舊鈔，就算手摸也很難辨識。

警方指出，田嫌畢業於高職美工科系，平時醉心油畫創作，他試著自己製作偽鈔後，發現自己有製作偽鈔才能，今年農曆過年前後開始製作偽鈔，並以3張500元偽鈔換1張500元真鈔比例，交易給認識的毒販，毒販明知是偽鈔，仍透過販毒管道，將偽鈔流出。

警方表示，田嫌相當小心，他發現民眾與店家對1千元鈔票比較注意真偽，1百元及5百元鈔票就隨便收取，由於1百元偽鈔牟利空間小，因此專門製造5百元偽鈔；另外他認為透過販毒管道流出偽鈔比較不會被發現，因此找來認識的毒販合作流出。

田嫌藏身新北市三芝租屋處製作偽鈔，期間交付300多張500元偽鈔給毒品犯嫌，今年3月起，24家金融機構發現偽鈔，截流後由中央銀行發行局發文刑事局協辦，不久台北地檢署偵辦毒品案時，從查扣購毒贓款中發現6張500元偽鈔，由於刑事局偵七大隊專門偵辦全國偽鈔案件，警方發現中央銀行發行局提供偽鈔序號，與檢方扣案偽鈔序號相符，兩案合辦後，鎖定田嫌涉案。

警方15日拘提搜索，從田嫌藏身處起獲印表機、曝光機、雷射雕刻機、裁切機、網版印刷材料、油墨及偽鈔用紙等贓證物，還發現他的油畫作品，警方訊後依妨害國幣懲治條例、偽造貨幣罪移送法辦，田嫌說詞避重就輕，遭法院裁定羈押。

中央銀行及警方還在釐清到底有多少偽鈔流出，警方呼籲，田嫌疑似竄改鈔票號碼數字倒數第2碼來混淆，目前查獲的358張偽鈔編號有BN396505YC、EK358311YC、GN320601WC、DL641614UC、HP496975YB、ER545876ZB、ER545816ZB、HS296834ZB、BP356827VC、FM818033WC、DQ931724YC等11組券號。