影／失聯移工巧遇永康警棄車狂奔 瘦小女警追400米撲倒逮捕

台南永康警分局下午表揚鹽行派出所警員顏偉桐、姜沛汝，昨晚巡邏時在永康區中正南路與騎機車停等紅燈男子擦身而過時，因「見男子神情詭異並迴轉規避」，立即攔停盤查，男子棄車拔腿狂奔顏、姜騎警用機車追捕，男子跑了400公尺仍在中正南路349巷遭一馬當先的女警姜沛汝追上撲倒壓制，經查除是越南失聯移工，還涉詐欺、毒品遭通緝。

鹽行派出所長侯俊誠表示，陳因為假冒祖國越南公務員詐騙同鄉被告，110年9月逃逸失聯後遭發布通緝，因怕被遣返四處躲藏，沒想到看到警察心虛落網。查緝過程犯嫌下車後逆向逃跑，女警姜沛汝反應快秒掉頭騎車追，不顧弱小身軀將陳嫌推倒壓制在地，「上銬逮捕一氣呵成」。

永康分局指出，轄區工業區遼闊工廠林立，外籍移工眾多，分局除加強外籍移工犯罪預防宣導，更積極查緝犯罪可能處所，持續性規畫臨檢路檢專案勤務，強化線上巡邏積極盤查可疑人車，查緝不法。

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