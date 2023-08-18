手機背蓋藏毒露餡 他竟想奪機滅證被南警制伏送辦

台南24歲張姓男子昨天下午4時許騎機車，經北區林森路三段時行駛中抽菸，形跡可疑，市警五分局員警發現後上前攔檢，眼尖發現其手機背蓋有突出物，透明夾鏈袋內裝有毒品，他見狀竟欲將手機拿走逃離，經警制伏後改採哀兵之計苦求員警放他一馬，最後仍被依法送辦。

警方調查，市警五分局警備隊副隊長蘇敬修等人昨日下午執行查抄勤務時，發現張男騎機車，行駛中抽菸，形跡可疑，便上前攔檢盤查。沒想到張男見警神色緊張，蘇敬修警覺不對勁，瞥見其手機背蓋有異常突出物，由側邊查看，竟是一個透明夾鏈袋，疑似裝有毒品。

未料，張男見事跡敗露，便將手機拿走欲逃離，員警立刻將他壓制在地，經查該夾鏈袋內裝有毒品安非他命0.3公克。他悔不當初，不斷哀求員警放他一馬。警方訊問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌將他送辦。

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