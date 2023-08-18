刑事局科技犯罪防制、鑑識中心法制化 李昌鈺：一定要跟上時代

刑事警察局科技犯罪防制中心、刑事鑑識中心，今天上午在內政部長林右昌主持下，舉行兩中心法制化啟用典禮，除政務委員羅秉成、人事行政總處人事長蘇俊榮、警政署長黃明昭到場觀禮外，還邀請國際鑑識專家李昌鈺博士致詞，林右昌說，科技犯罪型態演進，各國政府都面臨挑戰，希望兩中心的法制化，讓警方不斷精進學能，應付現今高科技犯罪。

內政部警政署刑事警察局修正組織法規，經考試院6月29日第13屆第143次院會決議通過、內政部8月14日修正公布、16日正式生效，原任務編組「科技犯罪防制中心」及「刑事鑑識中心」正式法制化。

刑事局兩中心法制化後，科技防制中心負責網路犯罪、通訊偵查、大數據分析；鑑識中心負責生物跡證、檢測DNA等工作，未來兩中心除彼此合作外，也將推動相關偵防策略，統合跨領域偵查資源、並為精進科技偵防及刑事鑑識相關技術與培植專業人才，提升偵查量能。

林右昌指出，目前除擴充刑事局科學鑑識設備外，在警察大學、警察專科學校，從教育下手讓員警在校就具備科技偵察基本能力，未來到第一線就能上手；中央會全力支持，讓員警有好待遇及福利，不斷充實人力留下人才。

林右昌表示，國內鑑識環境的建構過程中，不管是基礎建立、設備捐助，李昌鈺博士給予相當多幫助，非常謝謝李昌鈺博士一路相伴。

李昌鈺致詞時回憶，1975年台美斷交後，第一次舉行雙方警政會議，他回來 參觀刑事局鑑識科，時至今日，再看兩中心的人才與設備，已經超過世界標準。

李昌鈺指出，鑑識人員一定要跟上時代，他期許年輕一代的警察，結合資訊、人工智慧、大數據資料庫，透過警政新科技，讓全國人民相信法治、相信警政。