許姓女子在日本遺失包包 社大日文老師神奇幫她千里尋回
高雄港都社大許姓女學員7月初與家人到日本名古屋旅遊，卻將心愛的包包遺失在當地，回國後仍覺得難以割捨，於是詢問在港都社大的日文老師韓欣伶能否協助，韓老師千里連線多方查詢，竟就在日本愛知縣警察署找到，最近寄回台灣物歸原主，讓許大姊直呼「真是太神奇了」。
高雄港都社區大學「樂學日文初級班」學員許大姊表示，今年7月初與家人到日本出遊，到名古屋體育館看相撲時發現黑色包包不見了，因現場都找不到，最後只能作罷。
她說，黑色包包內沒有什麼貴重物品，但跟著自己很多年，有許多回憶，且包包放了許多在日本旅遊時購買的「御守」。由於自己日文不流利，當時在現場也不知道要如何求助，本來想說放棄了，還是覺得很可惜。回國後，想到港都社大教師韓欣伶在日木有朋友或可幫忙，結果熱心的韓老師循著她的旅遊足跡一一去電詢問，最後在在愛知縣警察署找到她遺失的包包。
韓欣伶說，沒想到自己的日語專長能夠幫上學員，她女兒在日本，剛好可以協助代收包裹並寄回台灣，「一切都是那麼的剛好」。
港都社區大學課務統籌蘇娟娟表示，這趟「尋包記」充滿溫度與情感，看見師生間除課堂學習外，彼此還成為朋友，互相關心，港都社大秋季班9月4日將開課，大家可把握最後2周的時間報名，她更透露，許大姊這班今年10月將相約一起前往日本旅遊。
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