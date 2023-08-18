刑事局科技犯罪防制中心、刑事鑑識中心正式啟航

內政部警政署刑事警察局修正組織法規生效，原任務編組「科技犯罪防制中心」及「刑事鑑識中心」正式法制化，內政部部長林右昌於上午在刑事局科技大樓主持兩中心法制化啟航典禮，行政院政委羅秉成、警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉出席、國際級知名鑑識專家李昌鈺博士也兼程回台共同見證下，完成啟航儀式。

刑事局科技大樓於民國99年完工迄今，象徵政府致力於人權保障、開拓刑事科技及維護社會治安的決心；如今兩中心正式邁入法制化的重要階段，更乘載著繼往關來、任重道遠的啟航意象，期許能繼續開創歷史新頁。

鑑於科技犯罪日新月異，面對接踵而來新型態犯罪威脅，傳統偵查手法勢難以應對，為因應未來犯罪趨勢與挑戰，刑事局兩中心法制化後，將專責推動相關偵防策咯，有效統合跨領域之偵查資源、並持精進科技偵防及刑事鑑識相關技術與培植專業人才，提升國家整體偵查量能。