影／大方讓新北警驗電子菸油 果真驗出毒品成分 男當場傻眼

林姓男子日前深夜駕車怠速停靠超商旁，大方讓新北市員警查驗電子菸油，果真驗出毒品成分，林男當場傻眼，還從其車內起獲大麻、卡西酮菸油，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局沙崙派出所長徐彪峻、員警林書愷，本月15日深夜11時許巡邏見林姓男子（29歲）駕車怠速停在板橋區金門街一間超商前，形跡可疑上前攔查，員警見他正在抽電子菸，經其同意檢視隨身物品，在其側背包內發現可疑電子菸油1瓶，林男還很大方說可以給警方檢驗，結果驗出來結果發現含有三級毒品卡西酮呈陽性反應，令他相當傻眼，還辯稱「這是正常菸油。」

員警眼尖看到其汽車駕駛座腳踏墊有異物，在踏墊子下起獲大麻1包、k他命K盤1個及刮片1張，又在右前駕駛座腳踏墊上起獲品卡西酮菸油6瓶，林男見事跡敗露，當場坦承涉嫌持有。

警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，另待尿液鑑驗結果出爐，若有毒品陽性反應，再依違反公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。

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