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彰化吸毒犯未打方向燈被盯上 警破窗用辣椒水制伏他
彰化縣黃姓男子本月7日開車未打方向燈轉彎，被彰化警分局莿桐派出所警網盯上，他卻拒絕攔檢，飛車逃逸，警方依車牌以車追人，查出他是毒品人口，在聲請搜索票後，昨天到大村鄉逮捕時，他開車試圖再次逃逸，連撞路邊兩車後，被警方破窗以辣椒水制伏，住處還搜到海洛因，今天依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
警方指出，彰化警分局莿桐派出所員警本月8日凌晨巡邏時，發現一輛轎車在路口不打燈光，還未打方向燈轉彎，十分可疑，即趨前盤查，發現車內有兩名男子，黃拒絕檢查，還開車加速逃逸，警車在追趕後，擔心發生危險，在記取車號後，進一步追查。
警方查出，車內男子分別是黃姓及陳姓毒品人口，警方先在和美找到陳姓男子到案，昨天再持搜索票到黃姓男子在大村的住處搜索，但黃見到員警來到，再度駕車逃逸，先撞到一輛停路邊的轎車，再往前衝，員警立即破窗，並使用辣椒水將他制伏，現場另有一輛車受到波及。
警方隨後在黃的住處，搜出毒品海洛因4包重約8公克、施用過的針頭、磅秤等，詢後，依毒品危害防制條例將他移送彰化地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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