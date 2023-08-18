26歲男帶逾百包毒品 新竹南下高雄準備撈一筆遭逮

26歲李姓男子日前向他人購買大量將外包裝改為知名線上博弈電玩的毒品，準備趁暑假期間到高屏地區兜售，他在13號晚上從新竹搭乘高鐵南下到高雄，在停車場廁所等待買家出現時遭警方圍捕，現場遭查獲市值約10萬元左右的300包變裝毒咖啡包、2支手機及2萬多元贓款，被依違反毒品危害防制罪嫌移送。

屏東縣潮州警分局於暑假執行青春專案緝毒工作期間，發現有人販售外包裝印有遊戲網站「包你發娛樂城」字樣的變裝毒咖啡包，經蒐證調查鎖定26歲李姓男子，趁李13號晚上6點左右搭高鐵從新竹縣攜帶大量毒品南下，準備到高屏地區販售時，警方派出數人，在他抵達高雄往高鐵站停車場廁所等待買家時，上前盤查，當場查獲300包變裝毒咖啡包、2支手機及贓款2萬9800元。

警方指出，咖啡包經檢驗內容成分為第3級毒品甲基卡西酮，該毒品一包市值250至400元不等，詢後依違反毒品危害防制罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦，並持續針對毒害青少年的混合型毒品咖啡包向上溯源查緝，杜絕毒品流入市面殘害青少年。

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