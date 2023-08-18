懷疑表弟死因 他聚眾誘捉毒販痛毆送辦 自己也因私刑報復判6月

嘉義縣蕭姓男子接獲表弟輕生消息，懷疑與涉嫌賣毒品咖啡包的陳男有關，於是聯絡友人，假藉購買毒咖啡包為由，涉嫌誘出陳男痛毆致鼻骨骨折、手臂、膝、腰等擦挫傷並打斷2顆牙齒後，載往民雄分局警方送辦。案經檢察官偵查起訴，嘉義地院依犯妨害秩序罪判蕭男6月，其他7名友人分別判2月、6月徒刑，都可以易科罰金，可上訴。

2021年11月11日7點多蕭男接獲表弟江男在堤防水塔輕生消息，在現場檢閱表弟手機內容，懷疑輕生原因與毒咖啡包交易有關，悲憤之餘，決意將毒販繩之以法。

當天上午10點多蕭男邀集蔣姓、盧姓、曾姓、劉姓、黃姓及2名許姓等友人，透過表弟生前手機與涉嫌販賣毒咖啡包的陳男相約在嘉義市交易，陳男不疑有他開車到達交易地點，蕭男等人分乘3輛車以包抄方式控制，將陳男拉下車涉嫌毆打成傷，造成陳男鼻骨骨折、右手臂、左手前臂、右手前臂、脖子擦傷、右膝、右腰挫傷、2顆牙齒牙冠骨折等傷害。事後將陳男拖進車內，載往嘉義縣警局民雄分局交由警方處理。

陳男事後到嘉義市第二分局報案，檢察官偵查起訴蕭男等人。

法官審酌，蕭男等人犯罪動機並非良善、犯罪手段也不是平和，嚴重影響社會治安，增長社會暴戾氣氛，念犯後坦承犯行、態度良好，因金額沒有共識尚未和解，已提起損害賠償民事訴訟，可見蕭男等人並不逃避刑事與民事責任。

兼衡蕭男、許男是死者江男的表哥、姊夫關係而過於悲憤，其他被告也是因一時憤慨，強制將陳男送往警察局的犯罪動機、目的、手段等一切情形。分別量處蕭男犯意圖供行使之用而攜帶凶器在公共場所聚集3人以上首謀施強暴罪，處有期徒刑6月。

盧、黃犯意圖供行使之用而攜帶凶器在公共場所聚集3人以上實施強暴罪，各處有期徒刑6月。許男犯在公共場所聚集3人以上實施強暴罪，處有期徒刑6月。蔣、曾、劉、許共同犯傷害罪，各處有期徒刑2月。都可易科罰金。

雖然警方在陳男車上起出愷他命5包、毒品咖啡包34包等毒品，但陳男供稱車子是向盧姓友人借的，是要和盧男將車換回來不是交易毒品，毒品不是他的，剛到現場就莫明奇妙被砸車、毆打；辯護律師也主張警方搜索前沒有聲請搜索票等。因沒有積極證據，陳男獲判無罪。

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