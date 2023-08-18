車燈不亮2通緝犯意外落網 腳墊下雄警找到安毒

高雄鳥松周二晚間巡邏警注意到一輛轎車車燈不亮，隨即趨前關心，沒想到，同車4名男女中，竟有2男是通緝犯，員警不敢大意，將人從車內帶出後，細部搜查車輛發現，副駕座腳墊下還私藏毒品安非他命，警詢後，將攜毒又遭通緝的許姓、王姓2男分別歸案送辦。

仁武分局指出，鳥松分駐所員警當時巡邏至大埤路與忠誠路口時，發現一轎車後車燈損壞，暗夜行駛恐有危險，遂攔停關心，起初車上人員對談自如，完全看不出有任何異狀，沒想到一查身分，居然逮獲通緝犯42歲許男及45歲王男，兩人日前因涉及毒品及洗錢案遭高雄地檢署發布通緝。

後續經員警仔細檢查車輛，在副駕駛座腳踏墊上，意外查獲毛重共24.88公克毒品安非他命2包，許男見事跡敗露，甫向警員坦承毒品是他偷藏的。全案詢後將許、王二男分別依毒品及洗錢防制法通緝解交歸案，而許男部分，再依違反毒品防制條例移送偵辦。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885