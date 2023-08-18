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高雄女駕駛車拋錨警幫查車況 身上掉出這東西被上銬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

韋姓女子前晚駕車行經高雄鳳山區建國路一段，車子突然拋錨，警方獲報到場，幫發動車子檢查，韋女走下車，褲袋掉出毒品吸食器玻璃球，車中又被警方搜到一小包毒品，直接被上銬送辦。

鳳山警分局埤頂派出所巡佐朱文正、警員于大立前晚9時許在轄區巡邏，接獲民眾報案，指建國路一段有轎車在路旁停了很久都沒動靜，於是前往現場查看。

警方靠近轎車後，女駕駛韋姓女子（46歲）告知車子開到一半突然故障才停在該處，還聲稱「沒有在做不法的事」，警方本於為民服務精神幫韋女試著發動車子檢查。

韋女當下因腳開刀，行動不便拄拐杖準備下車，身體移動時，從她左邊褲袋掉出一個毒品吸食器玻璃球，讓韋女百口莫辯，警方喝斥不是說沒犯法？

韋女後來坦承持有毒品吸食器，並指「剛吸完毒」，但眼尖的警方發現車上副駕駛座有一小包安非他命，直接將韋女上銬逮捕，警詢後依違反毒品危害條例罪嫌移送偵辦。

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高雄韋姓女駕駛因車子拋錨停路邊，警方獲報到場，幫檢查車況，她下車身上掉出毒品吸食器，又被查獲一小包毒品，當場被上銬送辦。記者石秀華／翻攝
高雄韋姓女駕駛因車子拋錨停路邊，警方獲報到場，幫檢查車況，她下車身上掉出毒品吸食器，又被查獲一小包毒品，當場被上銬送辦。記者石秀華／翻攝
高雄韋姓女駕駛因車子拋錨停路邊，警方幫檢查車況，她身上掉出毒品吸食器，又被查獲一小包毒品，當場被上銬送辦。記者石秀華／翻攝
高雄韋姓女駕駛因車子拋錨停路邊，警方幫檢查車況，她身上掉出毒品吸食器，又被查獲一小包毒品，當場被上銬送辦。記者石秀華／翻攝

毒品 反毒

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