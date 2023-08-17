新竹男騎士挨撞遭夾擊亡 肇事28歲男駕駛身藏毒品送辦

新竹市50多歲張姓男子今天騎車行經林森路途遭後方小客車追撞，再被前方違停大貨車「夾擊」，傷重不治。警方查出，肇事的28歲楊姓小客車駕駛身上藏有毒品，不排除毒駕可能性，將依毒品危害防制條例及過失致死罪法辦。

車禍發生在今天早上11時43分，不少民眾目擊，機車騎士連人帶車遭夾撞在大貨車後車斗、小客車車頭之間，由於撞擊力道猛烈，男子慘遭夾擊動彈不得。警消獲報後到場，評估不能貿然移動前後車輛，因此請來拖吊車支援，費了一番工夫替騎士脫困。

不過，50多歲張姓男騎士因傷勢過重，送醫時已經沒有生命跡象，搶救仍回天乏術。有路旁監視器畫面顯示，張姓男騎士騎進林森路不久，就被小客車從後方撞上。

據了解，肇事的小客車楊姓駕駛有毒品前科。警方指出，楊姓駕駛身上搜出一小包的安非他命毒品，是否因施用毒品釀禍，尚待採集尿液化驗調查。另查肇事車輛副駕駛座尚有1名男子，未待員警到場即逕自離去，正在追查男子身分，通知到案說明。

新竹市警察局第一警分局指出，肇事的楊姓男駕駛將依刑法毒品危害防制條例及過失致死罪移送新竹地方檢察署偵辦，警方後續也將持續針對轄內危險駕駛，加強取締，以有效防制事故及其他不法情事。

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