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詐欺慣犯才假釋期滿又設煉毒廠 彰檢銷毀毒品原料6噸

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署去年指揮偵辦破獲二起製毒工廠，查獲大量製毒原料包括三級毒品4-甲基甲基卡西酮、鹽酸、甲苯等毒品及化學品高達6公噸，最近進行銷毀，其中一案何姓男子與同夥把南投山區工寮當煉毒廠，但疑似技術不精，無法製造出成品，又為躲檢警查緝，在運送原料過程中在國道發生車禍，而被警方查獲。

彰化地檢署指揮偵辦的二起製毒工廠，查獲包括三級毒品4-甲基甲基卡西酮7桶、甲基-N,N-二甲基卡西酮37桶，及大量製毒原料包括鹽酸37桶、甲苯185桶、甲胺5桶、乙酸乙酯4桶等，因查扣物均具有易燃、腐蝕等高危險性，且數量龐大，而扣案物僅以簡單塑膠桶儲存，現場並散發化學溶劑氣味，倘儲存液體之桶身腐蝕、風化，內容物易外洩，為易生危險且不便保管之毒品，因此彰檢於法院判決確定前，向法院聲請裁定對扣押物辦理取樣後銷毀。

其中一起去年破獲的製毒工廠，詐欺慣犯何男前年底才假釋期滿，去年2月又出資購買製毒原料，並承租南投縣仁愛鄉武界山區工寮做為製毒工廠，與劉、林、周、洪等人陸續將製毒原料載至工寮，欲製作俗稱「喵喵」的三級毒品4-甲基卡西酮。

但眾人3個月內都無法製作成功，又得知好像行跡敗露，決定要把原料移走，去年5月周男與洪男駕駛貨車載走6桶4-甲基卡西酮及其他製毒原料，卻在國道6號發生車禍，被警方監控得知，警方即到南投工寮搜索，當場扣得7桶4-甲基卡西酮（共216.95公斤）、甲苯164桶、鹽酸、碳酸氫鈉等原料。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，2製毒工廠案查扣的毒品及化學品高達6公噸，不僅占據贓物庫大量儲存空間，也因化學藥劑均極易揮發成有害氣體，造成保管成本極高，彰檢即依刑事訴訟法第140條等規定辦理銷毀，7月底聯繫成功大學環境資源研究管理中心資源回收廠派員收運，分2次至該回收廠進行銷毀，昨天已全部處理完畢，以減少毒品保管成本及風險，以維持毒品查緝能量。

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彰化地檢署去年指揮偵辦破獲二起製毒工廠，查獲大量製毒原料包括三級毒品4-甲基甲基卡西酮、鹽酸、甲苯等毒品及化學品高達6公噸，最近進行銷毀。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署去年指揮偵辦破獲二起製毒工廠，查獲大量製毒原料包括三級毒品4-甲基甲基卡西酮、鹽酸、甲苯等毒品及化學品高達6公噸，最近進行銷毀。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署去年指揮偵辦破獲二起製毒工廠，查獲大量製毒原料包括三級毒品4-甲基甲基卡西酮、鹽酸、甲苯等毒品及化學品高達6公噸，最近進行銷毀。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署去年指揮偵辦破獲二起製毒工廠，查獲大量製毒原料包括三級毒品4-甲基甲基卡西酮、鹽酸、甲苯等毒品及化學品高達6公噸，最近進行銷毀。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署去年指揮偵辦破獲二起製毒工廠，查獲大量製毒原料包括三級毒品4-甲基甲基卡西酮、鹽酸、甲苯等毒品及化學品高達6公噸，最近進行銷毀。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署去年指揮偵辦破獲二起製毒工廠，查獲大量製毒原料包括三級毒品4-甲基甲基卡西酮、鹽酸、甲苯等毒品及化學品高達6公噸，最近進行銷毀。圖／彰化地檢署提供

毒品 詐欺

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