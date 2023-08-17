前棒球國手陰經龍10萬元交保不發一語 胞妹：已道歉、請放過我們

前棒球國手、台電公司嘉義區營業處員工陰經龍（右2）因不滿女友提分手，2022年持刀刺死對方，遭判刑15年定讞，但獄方因其癌末不予收監。嘉義地檢署17日晚間予以10萬交保責付家屬。圖／中央社

前棒球國手、台電公司嘉義區營業處員工陰經龍不滿女友提分手，去年持刀刺死對方，判刑15年定讞，因其病況癌末，經評估，不予收監；嘉義地檢署今天晚間予以10萬元交保並責付家屬。

陰經龍晚間走出嘉義地檢署，面對媒體詢問有向被害人家屬道歉嗎，陰經龍用隨身袋子遮臉快跑，且不發一語，辦理交保的陰經龍妹妹則說：「我們已經誠心誠意道歉了，請大家放過我們吧！」

現年57歲陰經龍是台電職員，其女友張女是台電協力廠商員工，2人同在台電嘉義區處配電中心工作，交往多年，一度同居，未料張女提出分手，2人談判未果；陰男去年3月趁遞送文件時持刀刺向張女胸口，張女送醫不治，嘉義地檢署依殺人等罪嫌起訴，嘉義地方法院判處有期徒刑15年、褫奪公權5年。

陰經龍殺人案件於今年6月26日判刑15年定讞，並於8月9日發監執行；嘉義監獄表示，陰經龍原本要發監執行，但獄方發現他罹癌，並經醫師評估檢查，病況已是癌末，依監獄行刑法規定，於8月11日評估不予收監。

嘉義地檢署表示，陰經龍經轉由台中監獄培德醫院評估，於昨天做出不予收監決定，矯正署今天發出同意函；能否收監，屬於法務部矯正署依照監獄行刑法，評估受刑人能否「生活自理」範疇，陰經龍案件經矯正署醫師審查不予收治，並經矯正署准予照辦。

檢方指出，陰經龍傍晚由法警至嘉義監獄提返回地檢署後，由主任檢察官江金星訊問，諭知新台幣10萬元交保，且不得騷擾張女家屬，並責付陰經龍妹妹帶回。

檢方表示，陰經龍經責付家屬後，嘉義地檢署同時函請嘉義市警察局第二分局，派員警至陰經龍住處進行相關訪視，不定期確認其身心狀況，是否痊癒，能否入監執行，同時請警方對張女家屬提供巡邏等安全維護；嘉義地檢署也與犯罪被害人保護協會，提供張女家屬關懷服務。

陰經龍曾是棒球國手及台灣電力棒球隊成員；陰男在少棒時期，投、打表現突出，曾赴美國參加威廉波特少棒錦標賽奪下世界冠軍，也入選國家青棒代表隊，退伍後加入台電棒球隊，一直在台電服務，已逾30年。