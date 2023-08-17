未戴安全帽見警閃進巷內 台南7旬老毒蟲攜毒當場被逮
台南市警五分局開元派出所昨晚7時許，在北區北園街發現到1名機車騎士未戴安全帽，上前攔停關心，未料，71歲顏姓男子神色慌張，言語支吾，員警察覺有異，在他身上查獲3包海洛因及1包安非他命，詢問後依涉毒品危害防制條例罪嫌，將他移送法辦。
開元派出所警員鄒智昀、郎偉彤昨晚執行勤區聯合查察，在北園街發現有輛機車雙載，而顏男未戴安全帽，員警見狀即趨上前攔停，但他見警方接近，立即轉進巷內，2警立即攔查，順利將機車攔了下來。
然而，警方盤查過程中，71歲顏男神情慌張，言語支吾，自知難逃法網，自承身上攜有毒品，並交出3包海洛因及1包安非他命，全案依涉毒品危害防制條例罪嫌送辦。另同車後座友人因查無不法，警方則讓他自行離去。
警語 ※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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