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高雄毒販2周後將入獄 抓緊空檔販毒「宅配到府」加300元

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

洪姓男子2年前販賣上百包毒咖啡包被高市警局少年隊查獲，因判刑3年6月將在本月底服刑，但洪不知悔改，入獄前還抓緊時間販毒牟利，加碼送毒到府加300元，少年隊警方獲報逮人，意外逮獲另名竊盜通緝犯，洪因坦承販毒，被法官諭令3萬元交保候傳。

高雄洪姓男子因毒販遭判刑2周後將入獄，卻被少年隊警方查獲抓緊空檔送毒，警方逮人查扣少許安毒，意外查獲友人鄭姓男子是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓男子因毒販遭判刑2周後將入獄，卻被少年隊警方查獲抓緊空檔送毒，警方逮人查扣少許安毒，意外查獲友人鄭姓男子是通緝犯。記者石秀華／翻攝

高市少年警察隊執行暑假青春專案，偵辦一起毒蟲涉毒品案，向上溯源發現提供毒品者暱稱「小新」，強調只要多加300元，就可專程送毒到府，警方比對所查資料，發現是2年前曾因販賣101包毒咖啡包被逮的洪姓男子（23歲）涉案。

警方追查洪男因先前毒品案，被判刑3年6月有期徒刑，即將於本月底入獄服刑，卻趁入獄前的空檔，仍鋌而走險，在左營和楠梓區一帶販毒牟利。

高雄洪姓男子因毒販遭判刑2周後將入獄，卻被少年隊警方查獲抓緊空檔送毒，警方到洪男租屋處逮人，查扣少許安毒。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓男子因毒販遭判刑2周後將入獄，卻被少年隊警方查獲抓緊空檔送毒，警方到洪男租屋處逮人，查扣少許安毒。記者石秀華／翻攝

警方查出洪男躲藏在楠梓區一棟大樓內，日前持搜索票前往現場，在樓梯口守候1個半小時，下午3點多見洪男和鄭姓男子（32歲）外出，一舉將2人逮捕，並在屋內起出3公克的安毒，並查出鄭是竊盜通緝犯。

洪男坦承販毒行為，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，檢察官聲押，但法院命其以3萬元交保候傳，另鄭男則解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄洪姓男子因毒販遭判刑2周後將入獄，卻被少年隊警方查獲抓緊空檔送毒，警方到洪男租屋處逮人，查扣少許安毒，意外查獲友人鄭姓男子是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓男子因毒販遭判刑2周後將入獄，卻被少年隊警方查獲抓緊空檔送毒，警方到洪男租屋處逮人，查扣少許安毒，意外查獲友人鄭姓男子是通緝犯。記者石秀華／翻攝

毒品 販毒 通緝

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