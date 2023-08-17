假冒銀行總經理謊稱包養助升遷 11女業務員遭騙財騙色

洪姓男子假冒銀行或證券公司高階主管及金主，向該銀行或公司的年輕女業務員謊稱包養、協助升遷，約出發生性行為及幫他購物、匯款，11人遭「騙財騙色」損失150萬元。刑事局拘提他依詐欺、妨害性自主罪移送，檢方聲押禁見。

警方調查，43歲洪姓男子無業，10年前被刑事局查獲假冒健身房副理、股東對打工女大學生「騙財騙色」，2013年被新北地方法院依詐欺罪判刑1年，入監服刑。

洪重操舊業，前年11月起上網搜尋銀行、證券公司女業務員資料，透過臉書、IG傳訊，自稱該銀行或公司總經理、副總經理或董事長特助，指要秘密介紹大客戶，須長期經營，不能讓同事知道，接著傳LINE ID加好友，再以該帳號假冒客戶。

他自稱該銀行或公司大金主，表示以每月8至10萬元包養，可協助升遷職務，多次約出見面，赴大飯店「開房間」，費用由女方支付，還請被害人買手機、名牌包、衣服、吸塵器、吹風機等，得手轉送其他被害人，並騙被害人互相匯款「包養金」，允諾還錢卻未果。

警方清查，11名女業務員被害，年齡22至32歲，遍及各縣市，最年輕是南部一名銀行貸款業務員，65萬元財損也最高。

一名業務員拿不回被騙的5萬元，向任職銀行查證驚覺洪不是主管，今年6月赴刑事局報案。刑事局偵九大隊第三隊追查，洪去年11月因毒品、詐欺、妨害性自主案分別被新北、桃園地檢署發布通緝，當月在新北市淡水區住處逮捕解送歸案。