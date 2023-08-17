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新莊男帶3把槍與警面交 槍藏海苔禮盒被識破被逮
劉姓男子在網路刊登賣槍訊息，警方網巡發現約出面交。這個月8日下午雙方在新北市新莊區一處公園碰面，當場在劉男手提海苔禮盒、背包內查扣3把槍枝，一併帶回偵辦。偵詢時劉男辯稱槍都是過世友人寄放，警巡後依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，並持續追查源槍枝來源。
據了解，劉姓男子（24歲）有多項槍砲前科目前無業，日前他透過網路刊登售925，並貼上土耳其國旗及手槍圖案原裝進口，配5個小朋友20W等賣槍訊息。
新北市新莊警分局於網路巡邏發現立即與劉男聯繫，雙方約在這個月8日下午2時許，在新莊區中信街黃城公園面交。當天警派員先到現場埋伏，不久見劉男背著一只白色包包，手裡拎著一只海苔禮盒到場，趕緊衝出制伏劉男。
警盤查過程，分別在劉男背包內、海苔禮盒搜扣1把改造衝鋒槍、1把制式手槍（土耳其制式ZORAKI925自動手槍）、1把改造手槍、42發子彈、8發空包彈及手機2支，一併帶回偵辦。
偵詢時劉男坦承，是透過網路販售制式手槍，面對槍枝來源則辯稱是過世的友人寄放，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，並持續追查源槍枝來源。
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