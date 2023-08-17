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屏東男追女不成朝周春米服務處、警局丟冥紙 法院聲押
屏東縣60歲黃姓男子因追女不成後，不滿衍生經濟與感情糾紛生訟，竟在本月15日下午接連到屏東縣長周春米服務處、屏東縣警察局、屏東市區數間卡拉OK店，丟冥紙，張貼恐嚇字條，警方將黃男依涉及恐嚇危害安全等罪移送檢方偵辦，檢方昨訊問後向法院聲請羈押獲准。
黃姓男子因追鍾姓女子不成，還提告對方，衍生訴訟，黃男為發洩情緒，15日下午到屏東市區卡拉OK店，縣長周春米服務處、屏東警分局、屏東縣警局等13個地方丟撒冥紙，並張貼恐嚇字條。黃男當天在警局外丟冥紙時，遭警方發現制止，展開偵辦。
檢方指出，黃男在一個下午時間到13個地方丟冥紙、張貼恐嚇致字條，寫著要讓鍾女在農曆七月選擇子彈、炸彈等加害生命、身體安全內容手寫A4紙張，讓鍾女與所在地點的民眾心生畏懼，致生危害於安全，並以此展示文字的方式，對鍾女實施警告、仇恨的跟蹤騷擾行為，且此行為不非第一次。
檢方表示， 「冥紙」在台灣民俗上代表死亡、晦氣、家中有人死亡之意，具警告意味灼然，若非因祭祀或習俗，且於雙方具有對立糾紛等情形，丟撒冥紙傳達即將加害他人生命的警告寓意，直接在他人住處或營業場所拋灑大量冥紙，足使人與遭受不測以致死亡的意象產生連結，進而感受畏懼而影響其意思活動自由，在現今社會生活中已屬一般通念。
檢方表示，遭拋灑冥紙的一方亦將擔憂自己生命、身體、自由即將面臨危害而深感畏怖， 綜合觀察黃男的主觀意思及客觀行為，藉由拋灑冥紙舉動所象徵施加惡害意涵，傳遞恐嚇訊息。檢方訊問後，認定黃男涉恐嚇危害安全及跟蹤騷擾等罪嫌重大，且有反覆實施刑法第305條恐嚇危害安全犯行之虞，乃向上開屏東地院聲請羈押獲准。
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