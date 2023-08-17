燈管成凶器！高雄男酒吧攀談不成竟刺頸 否認殺人遭起訴

高雄劉姓男子3月凌晨在前金區某酒吧欲向何姓男子與友人攀談，不料遭對方拒絕，惱羞成怒下，他竟等待何與友人步出酒吧，右手持燈管猛刺何頸部，造成他當場鮮血直流，所幸經開刀搶救免於一死，事後劉男不否認持燈管傷人，但辯稱自己並無殺人犯意，檢方仍依殺人未遂罪嫌偵結起訴。

據悉，劉、何本不相識，3月19日接近凌晨4時許，兩人在酒吧初次碰面後，劉主動攀談何男及林姓等友人遭受拒絕，沒想到竟讓劉心生不滿，成了他20分鐘後下手行凶的犯案殺機。

當何男與林、李、徐等3友人起身離開酒吧，4人正在酒吧外人行道等車時，劉男突然冒出假意欲對話靠近何男，瞬間右手持預藏的一只燈管，朝向毫無防備的何男頸部猛刺，造成燈管炸裂，玻璃碎片直接崁入何男頸部深處，劉還用雙手緊勒何的頸部，致使何頸部大量鮮血噴出。

何友人見狀一開始全嚇傻，回神過來趕緊向前阻擋劉男，並將何男拉離他的目光，劉男竟還咆哮「啥小」等挑釁言語，而何男因頸部遭刺傷並有玻璃異物崁入，造成皮下氣腫、氣縱膈、左鎖骨撕裂傷等傷害，消防員獲報緊急救護送醫，經醫護開刀搶救後，何男幸運救回一命。

「我不知道拿的是燈管」、「本來是要用丟的，不知道為什麼會刺向他」劉男經檢警訊問矢口否認有殺人犯意，他自白在酒吧時即對何男不滿，不否認手持燈管刺何男頸部。不過，何男在偵查詢問時，打臉劉男說詞。