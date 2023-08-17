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台中車站假日移工疑亮刀爆衝突 旅客嚇到驚慌竄逃
台中火車站日前發生移工衝突，整群人爆發拉扯還疑似有人亮刀，因當天剛好是假日車站人流眾多，有民眾拍下的畫面中民眾慌張竄逃，警方獲報到場時雖已鳥獸散，但仍循線找到4名受傷的印尼籍移工，目前雙方暫不提告，警方也蒐證釐清有無涉及刑法妨害秩序罪嫌中。
有民眾目擊拍下衝突畫面，並發文稱移工爆衝突，當中有人亮出疑似刀械物，民眾目擊驚嚇報警；畫面也拍下衝突移工衝突，附近經過車站旅客也紛紛傖惶奔跑。
台中第3分局指出，8月13日下午4點多獲報台中火車站前站2樓大平台處，有數名移工因口角糾紛引發肢體衝突，警方到場時相關人員都已經離去，但經追查發現有4名印尼籍移工受傷赴中國醫治療，所幸傷勢輕微沒有生命危險。
警方表示，就醫的4名移工表示，當天因朋友間口角拉扯，但雙方目前均不提告傷害罪嫌，由於現場人群滋擾影響社會安寧，警方將進一步調閱監視器釐清有無涉及刑法妨害秩序。
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