冒險攀屋頂攻破毒窟 警逮4嫌1人還揹兩條通緝全送辦

戴姓男子把住處當毒窟，不但販毒還找人到住所吸毒，日前蘆洲警查獲兩起毒品案，向上溯源皆指向戴男是源頭。這個月11日傍晚警方持搜索票、拘票前往搜索，當場搜扣一、二級毒品，逮捕戴男在內4人，其中林姓女子還身揹兩條通緝一併帶回偵辦，警詢後依法究辦，林女則解送歸案。

經調查，戴姓男子（62歲）目前無業有多項毒品前科，他把新北市八里區中華路二段一棟透天厝住處當毒窟，不但販賣毒品，還不時找人到住所吸毒開趴。日前蘆洲警方查獲兩起毒品案件向上溯源，發現毒品來源皆來自戴男，經派員前往戴男住處外監控蒐證，於這個月11日傍晚5時許時機成熟，手持拘票、搜索票前往戴男住所搜索。

當天警方兵分2路，1路持破門器具擊破1樓門入內，另1路則攀至透天厝頂樓從上而下直搗毒窟。當場將戴男、林女（31歲）、謝男（26歲）、林男（26歲）控制壓制，並在戴男包內搜出總毛重3.17公克的海洛因5包、總毛重13.97公克安非他命12包。

警方盤查過程，發現林女因毒品、詐欺兩案遭發布通緝，連同查扣證物一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送4人法辦，另林女毒品、詐欺通緝，則依法解送歸案。

蘆洲分局八里所所長鍾承餘呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中，無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終生。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885