進口茶藏大麻 黑幫闖關被逮

四海幫海壢堂母姓大哥與竹聯幫信堂古姓成員合作，從泰國以茶葉罐夾藏大麻寄空運郵包來台，海關攔截市值一億三千萬元的六十二公斤乾燥大麻花。記者廖炳棋／翻攝 四海幫海壢堂母姓大哥與竹聯幫信堂古姓成員合作，從泰國以茶葉罐夾藏大麻寄空運郵包來台，海關上月攔截市值一億三千萬元的六十二公斤乾燥大麻花，通報刑事局查獲十人依毒品、組織犯罪防制條例移送，檢方訊後聲押母、古等六人獲准，請回一人，涉案三名少年由少年法庭審理。

警方調查，廿六歲母姓男子、廿一歲古姓男子在桃園市中壢、楊梅區一帶暴力討債，曾涉槍砲、毒品、組織犯罪等案，兩人合作走私大麻，先派人到泰國購買乾燥大麻花，裝進六大箱共九十六罐茶葉，再分三批郵包寄來台。

三批茶葉罐上月一日抵台，關務署台北關發現有異搜出六十二公斤大麻花。刑事局偵三大隊接獲通報，研判同一來源，跟監物流追查，發現販毒集團為躲避查緝，以分批、多層轉手方式設置斷點。

其中一批茶葉罐被運至母的林姓小弟住處，他未出面簽收，先觀察動靜，事後由楊姓男子駕車載到郵局領取，拿到包裹後交給宗姓、黃姓少年，陳姓男子負責居中聯繫及監控過程；另兩批茶葉罐也以類似手法，分別送至竹聯幫成員許姓男子及許姓少年住處。

同月七日，宗、黃拿到茶葉後，警方逮捕五人，除查扣茶葉罐，在犯嫌車輛查獲K他命十五包、安非他命二包、毒品咖啡包九包，兩名許姓男子收貨後也被抓。警方追查母、古及古的胞兄在幕後操控，隔天查獲母，當月廿五日再抓古姓兄弟，母落網時正與傳播妹到旅館「開房間」。

母、古否認運毒，有犯嫌坦承受指使經手貨物，但稱不知是大麻。警方研判仍有金主及上手，持續追查。