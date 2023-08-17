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共諜案燒向松指部 少校涉嫌交付軍機收押禁見

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

空軍松指部為總統「空軍一號」專機的基地，如今有地勤軍官遭吸收洩密，凸顯共諜組織無孔不入，足跡已遍及機敏單位。圖為空軍一號。聯合報系資料照片
空軍松指部為總統「空軍一號」專機的基地，如今有地勤軍官遭吸收洩密，凸顯共諜組織無孔不入，足跡已遍及機敏單位。圖為空軍一號。聯合報系資料照片

高雄高分檢偵辦國軍軍官共諜案，查出劉姓空軍退役上校受陸方指示吸收六名現役校級軍官，提供報酬換取軍事資料，今年四月起訴七人；檢調再追出一名軍官涉案，鄭姓空軍少校涉嫌交付機密文件給劉，前天搜索帶回訊問，昨依國家安全法、國家機密保護法等罪聲押禁見獲准。

據了解，空軍松指部少校鄭姓男子負責地勤，松指部轄下有專機隊，為總統專屬「空軍一號」及政府高層行政專機的基地；辦案人員懷疑共諜組織無孔不入，連機敏單位都被滲透。

檢方掌握，鄭被空軍退役上校劉姓男子吸收，交付軍事機密資料換取報酬，前天搜索帶回鄭訊問，他否認交付文件，檢訊後認有滅證、勾串人證之虞，向高雄高分院聲押禁見獲准，清查是否有更多人涉案。

檢方調查，劉十年前退伍後到大陸經商，被陸方吸收為共諜，按陸方指示在台成立空殼公司，作為陸方提供資金的中轉站，他遊走兩岸，因在軍中仍有人脈，拉攏現役軍官入夥，若有軍官提交國軍相關資料，給予三至十萬元不等報酬。

檢調今年一月追查至少六名現役陸、海、空軍官被劉吸收，除帶回劉，一併帶回現役中校孫姓男子及現役少校劉姓、龔姓、鄧姓、林姓、劉姓男子，聲押劉姓退役上校、孫姓中校及劉姓、龔姓少校獲准，其他三人因未交付軍機，以十至廿萬元交保。

高雄高分檢四月偵結起訴劉等七人，收押四人中僅龔認罪交保，目前其餘三人仍在押，高雄高分院審理中。

現、退役軍官共諜案遍布三軍，案發後國軍才將此案列保防教材，提醒勿為貪取收入而交付軍機，豈料涉案軍官再增一人。

空軍 國軍

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