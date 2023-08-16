快訊

日職／重返一軍首打席就是2分打點三壘打 王柏融開心笑了

不忍了！批館長造謠「想像不能當證據」 民進黨提告誹謗

共諜案松指部淪陷！空軍少校涉交付機密文件 今收押禁見

買凶狙殺萬華「青山宮」前主委黃清源 吳明達判刑1年8月　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市大同區角頭出身的威震集團董事長吳明達，被控買凶狙殺時任萬華青山宮主委黃清源，另經營賭場將贓款匯至中國大陸，台北地院審理，今天依預備殺人、賭博罪判吳有期徒刑1年8月，犯罪所得156萬元沒收。

吳明達另被檢方指控觸犯組織犯罪防制條例、洗錢罪，合議庭認為，吳明達犯罪事證不足，2罪都判他無罪。可上訴。

吳明達、黃清源疑因介入調處債務發生嫌隙，檢方指控，吳以500萬元買凶殺人，但手下找來的張姓槍手不敢出手，向黃供出實情，2022年9月，台北地檢署依預備殺人罪起訴吳明達多人。

檢方另查出，吳明達經營網路博弈生意，透過地下匯兌方式將2265萬元贓款至中國大陸，2022年11月再依組織犯罪、賭博罪追加起訴吳明達多人。

合議庭審理，今天依預備殺人罪判處吳明達有期徒刑1年，依圖利聚賭罪判吳有期徒刑10月，2罪訂應執行刑1年8月。

吳明達犯組織犯罪案部分，合議庭認為，檢方無法證明吳指示槍手開槍示警，也無法證明威震聯盟是犯罪組織，預備殺人案是吳明達、黃清源的私人糾紛，無從認定吳明達主持、操縱及指揮犯罪組織，犯罪構成要件不足，判吳無罪。

吳明達涉犯洗錢罪部分，合議庭認為，檢方無法證明吳明達交給劉姓男子的60萬元與經營賭場有關聯，另難證明吳匯兌至中國大陸的2265萬元與重大犯罪有關，洗錢罪也判吳無罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

殺人 洗錢

延伸閱讀

高雄廚師累翻下班駕車睡在路中央 被警叫醒吞罰單

萬華淹水大驚喜 民眾攜幼撈「活土虱」喊話：蔣萬安快來吃

機捷台北車站航空聯票櫃檯啟用 首創機票+捷運交通聯票

併校潮！北市大與大理高中談合併 一關鍵成教育史突破

相關新聞

共諜案松指部淪陷！空軍少校涉交付機密文件 今收押禁見

負責總統「空軍一號」專機勤務的空軍松山基地指揮部淪陷！空軍鄭姓少校疑被劉姓退役上校吸收，涉嫌交付機密文件給劉換取報酬，高...

監獄人員新手上任漏勾1項紀錄 易寶宏外役監坐「爽監」474天

台北市信義區夜店殺警案中「星二代」易寶宏因台北監獄漏勾有「毒品紀錄」造成獲准去外役監服刑，法務部矯正署副署長楊方彥說，承...

買凶狙殺萬華「青山宮」前主委黃清源 吳明達判刑1年8月　

台北市大同區角頭出身的威震集團董事長吳明達，被控買凶狙殺時任萬華青山宮主委黃清源，另經營賭場將贓款匯至中國大陸，台北地院...

退役空軍上校共諜案 再添1涉案軍官羈押禁見

劉姓退役空軍上校涉吸收6名現役軍官，為中國刺探軍情，被高雄高分檢依違反國家機密保護法起訴。檢察官又查出鄭姓校級軍官涉案，...

四海、竹聯合作進口「泰國茶」 內藏市值上億大麻花遭逮

四海幫海壢堂母姓大哥與竹聯幫信堂古姓成員合作，上個月從泰國找人寄送「泰國手標茶葉」罐回台灣當掩護，內藏共62.1公斤、市...

巴西模特兒化身薩滿通靈 自製死藤水涉毒遭送辦

來台從事模特兒的巴西籍傅姓男子在網路社交軟體創立冥想活動群組，並提供含毒品成分的死藤水供參與者施用、牟利，北市警方獲報循...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦