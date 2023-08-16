買凶狙殺萬華「青山宮」前主委黃清源 吳明達判刑1年8月
台北市大同區角頭出身的威震集團董事長吳明達，被控買凶狙殺時任萬華青山宮主委黃清源，另經營賭場將贓款匯至中國大陸，台北地院審理，今天依預備殺人、賭博罪判吳有期徒刑1年8月，犯罪所得156萬元沒收。
吳明達另被檢方指控觸犯組織犯罪防制條例、洗錢罪，合議庭認為，吳明達犯罪事證不足，2罪都判他無罪。可上訴。
吳明達、黃清源疑因介入調處債務發生嫌隙，檢方指控，吳以500萬元買凶殺人，但手下找來的張姓槍手不敢出手，向黃供出實情，2022年9月，台北地檢署依預備殺人罪起訴吳明達多人。
檢方另查出，吳明達經營網路博弈生意，透過地下匯兌方式將2265萬元贓款至中國大陸，2022年11月再依組織犯罪、賭博罪追加起訴吳明達多人。
合議庭審理，今天依預備殺人罪判處吳明達有期徒刑1年，依圖利聚賭罪判吳有期徒刑10月，2罪訂應執行刑1年8月。
吳明達犯組織犯罪案部分，合議庭認為，檢方無法證明吳指示槍手開槍示警，也無法證明威震聯盟是犯罪組織，預備殺人案是吳明達、黃清源的私人糾紛，無從認定吳明達主持、操縱及指揮犯罪組織，犯罪構成要件不足，判吳無罪。
吳明達涉犯洗錢罪部分，合議庭認為，檢方無法證明吳明達交給劉姓男子的60萬元與經營賭場有關聯，另難證明吳匯兌至中國大陸的2265萬元與重大犯罪有關，洗錢罪也判吳無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言